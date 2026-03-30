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PERNAMBUCO Jardim Monte Verde recebe aulão sobre contenção de encostas nesta terça (31) Estudantes de engenharia visitarão a maior obra urbana do gênero no Brasil; local também terá mural de graffiti candidato ao Guinness

O Governo de Pernambuco promove, nesta terça-feira (31), uma atividade de campo voltada para estudantes de engenharia e áreas afins na comunidade de Jardim Monte Verde, situada entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. O local abriga a maior obra de contenção de encostas em área urbana do país, com um investimento superior a R$ 50 milhões.



A ação, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), apresentará soluções técnicas de geotecnia e hidrologia aplicadas após a tragédia de 2022, onde 44 pessoas morreram vítimas de deslizamentos causados por fortes chuvas.

Além das explicações técnicas sobre estabilização de barreiras, os alunos conhecerão o sistema Plugow, tecnologia que capta e armazena água da chuva para reduzir o encharcamento do solo e prevenir novos deslizamentos.







O evento contará com uma mesa-redonda mediada por professores de instituições como UFPE, UPE, Unicap e IFPE, abordando temas como licenciamento ambiental e resiliência climática. As inscrições serão realizadas por meio de um formulário online e apenas estudantes da UFPE, UPE, Unicap e do IFPE podem participar.

Arte e Recorde Mundial

A intervenção em Jardim Monte Verde também ganha contornos culturais. As encostas estão sendo transformadas em um grande mural de graffiti, assinado por seis artistas urbanos renomados: Adelson Boris, Mila Barros, Fany Lima, Galo de Souza, Glauber (Arbos) e Marquinhos ATG.

Quando finalizada, a obra, que ocupa mais de 40 mil m² de revestimento, será submetida ao Guinness World Records como o maior mural de graffiti do mundo, ressignificando o espaço através da arte

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