Comunidade de Jardim Monte Verde realiza ato de lembrança pelos três anos da tragédia das chuvas

Nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, faz três anos da tragédia de Jardim Monte Verde, localizada na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, que vitimou mais de 40 pessoas por causa das fortes chuvas de 2022.

Em razão disso, a comunidade do local realizará, a partir das 8h30, na avenida Chapada do Araripe, um ato de lembrança às pessoas que morreram na tragéida e de cobrança por ações aos órgão públicos.

“Perdi cinco pessoas na tragédia de 2022. Mas pior que a morte é esperar ela chegar novamente. Minha família está morrendo aos poucos por causa da saúde mental. Tenho duas irmãs que estão com depressão. As famílias que perderam alguém foram indenizadas, os órgãos deram assistência, mas o que adianta voltar para o mesmo lugar?", indagou Janaína Alves, moradora da comunidade e presidente da Associação Centro JN de Cidadania e Ação social de Jardim Monte Verde.

O que diz a Prefeitura do Recife

À reportagem da Folha de Pernambuco, a Prefeitura do Recife informou, no dia 18 deste mês, que está investindo R$ 2,3 milhões em uma obra de contenção definitiva de encosta no Ibura, na comunidade de Jardim Monte Verde, uma das áreas mais afetadas pela tragédia.

Ainda segundo a gestão, desde 2021, a Prefeitura do Recife finalizou 24 obras de contenção definitiva de encostas no bairro do Ibura, totalizando um investimento de R$ 36,8 milhões. Dessas intervenções, sete foram realizadas em Jardim Monte Verde, somando R$ 12,5 milhões e beneficiando diretamente cerca de 800 pessoas que vivem no local.

Atualmente, quatro intervenções deste tipo estão em andamento no bairro, com investimentos de R$ 11,1 milhões. Duas dessas obras estão sendo executadas em Jardim Monte Verde, com um custo de R$ 3,8 milhões.

Os serviços incluem a construção de muros de arrimo, sistemas de drenagem eficientes e o reforço do solo, com o objetivo de mitigar os riscos de deslizamento e erosão, especialmente durante o período de chuvas intensas.

O que diz o Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco informou, também no dia 18 deste mês, que está realizando obras de contenção de encostas no Recife e em Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com a gestão, o serviço recebeu um investimento de R$ 51,8 milhões, e o que tem avançado já corresponde a mais de 30%. As intervenções devem beneficiar diretamente mais de 5 mil pessoas residentes na localidade.

O que diz a Prefeitura de Jaboatão

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, através da Secretaria de Infra-Estrutura, explica que as obras na avenida Chapa do Araripe, no bairro de Monte Verde, estão sendo realizadas em parceria com o Governo do Estado.

Ainda de acordo com a gestão, do total de R$ 40 milhões para a obra, a prefeitura investiu R$ 2 milhões para construção de muros de arrimo, drenagem e colocação de concreto projetado, sendo realizadas entre os anos de 2023 e 2024. O Governo do Estado deve encerrar em março do ano que vem.

