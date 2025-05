Moradores de Jardim Monte Verde relembram três anos da tragédia das chuvas de 2022

A- A+

Os moradores da comunidade de Jardim Monte Verde, localizado na divisa entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes, se reuniram, na manhã desta quarta-feira (28), para lembrar os três anos da tragédia das chuvas que resultou na morte de 48 pessoas, em maio de 2022.

Além de reverenciar os que se foram, também cobraram por ações do Governo de Pernambuco e das prefeituras no local.

Os moradores se runiram na sede do Conselho de Moradores de Jardim Monte Verde, na avenida Chapada do Araripe, no Recife.

Uma das pessoas que esteve no local foi dona Maria Ferreira de Oliveira. Ela, que perdeu a filha Thaís Lúcia, de 22 anos, e a neta Beatriz Ferreira, de 1 ano e 8 meses, lembrou como foi que aconteceu a tragédia.

"Estávamos todos dormindo quando a barreira em cima deu um grande estrondo e veio a baixo, levando a casa da minha filha com elas duas - filha e neta. E aí quando a barreira caiu e eu abri a porta, não achei mais a casa da minha filha e não achei mais minha filha e minha neta", relembrou, emocionada.

A dor também foi compartilhada por Janaína Alves, de 42 anos. Ela, que perdeu cinco parentes na tragédia, lembrou da dor que sentiu e disse que ainda se sente fragilizada emocionalmente.

"Aquele dia era de grande festa por causa de uma campanha beneficente na comunidade. Mas o que era para ser festa se tornou um dia de terror para o resto da vida. Só resta saudades para falar dos que se foram. Dor, sofrimento, angústia. Agora o que a gente retrata hoje é para quem ficou, porque pior do que morrer é esperar a morte chegar. E é por isso que a gente luta: para que a morte não chegue novamente nesta comunidade", explicou.

Janaína também clamou ao Governo de Pernambuco e às Prefeituras do Recife e de Jaboatão para que continuem trabalhando na área.

"A gente pede ao governo e às prefeituras que continuem a olhar por nós, porque se perderam 48 vidas, mas muitas famílias ainda permancem destroçadas. Tipo eu, da família Alves. Se a gente não morreu na barreira, a gente está morrendo devagar com tristeza. Por isso estamos lutando por melhorias no canal, nos morros. Eles estão ajudando, mas queremos que eles deem um pouco mais para que a gente, amanhã, não possa ter mais vítimas", declarou.

Defesa Civil e Governo de Pernambuco visitam obras

Em outro trecho da avenida Chapada do Araripe, a Defesa Civil de Pernambuco, juntamente com a Defesa Civil de Jaboatão e o governo do estado, realizavam uma visita técnica às obras que estão sendo realizadas na área de encosta da comunidade.

"O governo do estado veio com dois objetivos: o primeiro foi vistoriar como está a obra e o segundo foi prestar contas para a população do que a gente vem fazendo. Aqui, em Jardim Monte Verde, estamos com a maior obra de contenção de encostas do Brasil em execução, com R$ 58 milhões de recursos investidos. Atualmente, estamos com 60% de avanço nas obras e a expectativa é da gente finalizar em setembro", garantiu o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Habitação (Seduh), Francisco Sena.

Ele também afirmou que será construído um memorial em lembrança às vítimas da tragédia de 2022.

"Todas as encostas estarão protegidas até setembro. De setembro a dezembro, a gente faz a urbanização, que é toda a parte de drenagem, construção das praças. Vamos ter um memorial em respeito às vítimas daquele desastre. Mas a nossa prioridade é finalizar as encostas", afirmou o secretário.

O secretário executivo da Defesa Civil, Coronel Clóvis Carvalho, também esteve no local. Ele explicou como vem sendo a atuação do órgão na área.

"Jardim Monte Verde é uma área de risco, então, desde 2023, que a Seduh e a Defesa Civil executam ações de prevenção com obras estruturadoras. Além disso, também realizamos mapeamento de área de risco, planos de contigência, simulações, capacitações e outras ações", disse.

Dentre outras ações também está a base avançada implantada na localidade, como detalhou o Coronel Elton Moura, da Defesa Civil de Jaboatão.

"A primeira base avançada de Defesa Civil no estado de Pernambuco foi implantada aqui, em Monte Verde. É um container onde temos toda uma estrutura, uma ligação direta com os nossos centros de operações, nossa sala de monitoramento hidrológico e meteorológico, onde passamos as informações para a população. Pessoas da própria comunidade também nos ajudam. Elas foram treinadas para serem os braços e os olhos da Defesa Civil para situações de risco", explicou.

O que diz a Prefeitura do Recife

Apesar de não estar presente no local, a Prefeitura do Recife enviou uma nota à reportagem da Folha de Pernambuco. No comunicado, a gestão detalha que vem realizando sete obras de contenção em Jardim Monte Verde, somando R$ 12,5 milhões.

Confira o comunicado na íntegra:

"Desde 2021, a Prefeitura do Recife já finalizou 24 obras de contenção definitiva de encostas no bairro do Ibura, totalizando um investimento de R$ 36,8 milhões. Dessas intervenções, sete foram realizadas em Jardim Monte Verde, somando R$ 12,5 milhões e beneficiando diretamente cerca de 800 pessoas que vivem no local. Atualmente, quatro intervenções deste tipo estão em andamento no bairro, com investimentos de R$ 11,1 milhões. Duas dessas obras estão sendo executadas em Jardim Monte Verde, com um custo de R$ 3,8 milhões.A área foi uma das mais afetadas pela maior tragédia climática já registrada na cidade, em 2022.

Atualmente, quatro intervenções deste tipo estão em andamento no bairro, com investimentos de R$ 11,1 milhões. Duas dessas obras estão sendo executadas em Jardim Monte Verde, com um custo de R$ 3,8 milhões. Os serviços incluem a construção de muros de arrimo, sistemas de drenagem eficientes e o reforço do solo, com o objetivo de mitigar os riscos de deslizamento e erosão, especialmente durante o período de chuvas intensas.

A Defesa Civil do Recife acrescenta que faz monitoramento permanente das áreas de risco de Jardim Monte Verde, devendo ser acionada pelo telefone 0800-0813400, que é gratuito e funciona 24h por dia. Desde 2021, foram entregues 94 obras de contenção de encostas feitas pelo Programa Parceria na comunidade, com outras 7 intervenções em andamento. No Programa Parceria, a Defesa Civil do Recife fornece projeto, material e orientação técnica para as intervenções, enquanto a população entra com a mão de obra."

