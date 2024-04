A- A+

DIA DA TERRA Jardim Secreto do Poço da Panela celebra o Dia da Terra com programação especial neste domingo (21) O evento é gratuito e acontece das 8h30 às 20h; não é necessário fazer inscrição

O Jardim Secreto do Poço da Panela, localizado no final da rua Marquês de Tamandaré, às margens do Rio Capibaribe, promoverá uma série de atividades neste domingo (21), em celebração ao Dia da Terra.

O evento é gratuito e acontecerá das 8h30 às 20h. Confira a programação completa abaixo:

Não é necessário fazer inscrição prévia para participar.

Conhecido pela iniciativa comunitária de transformar um espaço público degradado no Recife em um local de lazer, cultura e conexão com a natureza, o Jardim Secreto do Poço traz, ao longo do dia, diversas atividades, de forma simultânea, em diferentes espaços.

Entre as atividades, estão a limpeza do mangue, rodas de diálogo, oficinas, feira de produtos locais e vacinação contra a gripe, Covid-19 e atualização da carteira de vacinação para todas as idades. Um momento especial será o plantio de uma árvore, com a participação dos indígenas do povo Fulni-ô.

No palco, as apresentações culturais acontecerão no período da tarde.

Bazar

Além disso, uma iniciativa visa arrecadar recursos para a manutenção do espaço e incentivar a reutilização, o Bazar Jardim Secreto. Nele, estarão disponíveis roupas, brinquedos e utensílios em ótimo estado a preços acessíveis. Em maio, o Coletivo Jardim Secreto celebrará seu sétimo ano de atuação, um marco para a história união, resiliência e respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas.

Para os interessados em participar do evento, a organização recomenda trazer alguns itens, como cangas, para aproveitar o gramado, protetor solar, repelente e até guarda-chuva. A conscientização ambiental também está em pauta, com a recomendação de trazer o próprio copo, evitar o uso de descartáveis e zelar pela limpeza do local, descartando o “lixo” corretamente.

Programação

A programação conta com a colaboração de diversas iniciativas e grupos culturais que compartilham o compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com o Jardim Secreto, como a Escola Waldorf, o GreenPeace Recife, o Coletivo Verdejar, o Vila Pasárgada, o Poço de Batuque, o poeta e cantor Ednardo Dali, o Projeto Revoada, além do apoio da Prefeitura do Recife. O evento integra a Jornada da Terra 2024, promovida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), que visa promover reflexões e soluções para o cuidar da natureza.

Confira a agenda completa:

08h30 às 13h | Espaço Waldorf - Atividades Pedagógicas, roda de conversa, oficinas de artesanato sustentáveis e apresentação cultural

09h às 12h | Limpeza do mangue - Ação de limpeza do mangue nas margens do Rio

Capibaribe, próxima ao Jardim Secreto.

10h às 20h | Feira Saberes e Sabores - Celebra a diversidade cultural, artesanal e gastronômica da região, com a presença de produtores da agricultura familiar e/ou agroecológica.

10h às 17h | Espaço Saúde - Em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, serão oferecidas vacinas para todas as idades.

10h às 17h | Espaço Verdejar - Promovendo saúde, vitalidade e criatividade, com serviços de massoterapia e shiatsu na cadeira.

10h às 20h | Bazar Jardim Secreto - Roupas, brinquedos e utensílios em geral, usados em bom estado de conservação, vendidos a preços populares.

10h às 17h | Espaço Greenpeace - Rodas de conversas, atividades educacionais, apresentação cultural com indígenas do povo Fulni-ô.

No palco:

13h00 | DJ

14h30 | Apresentação Mestre Lua e Grupo Percussivo Poço de Batuque

15h30 | Apresentação Musical de Ednardo Dali

17h | Apresentação do Dia da Terra pela UFRPE e parceiros

17h30 | Plantio da árvore símbolo do Dia da Terra 2024 com a presença dos indígenas do povo Fulni-ô

18h30 | Apresentação de Benoni Codácio com o Projeto Revoada

20h00 | Encerramento

Espaço Waldorf:

8h30 às 10h00 | O Fazer na Terra - Recuperação da Espiral de Ervas Medicinais e Criação de Canteiro de Flores (crianças, jovens e adultos)

10h00 às 11h30 | Roda de Conversa sobre Educação: A Criança, o Jovem e sua Relação de Pertencimento com a Natureza (jovens e adultos)

10h às 11h30 | Oficinas Manuais: Modelagem em Argila (à partir de 10 anos) e Boneco Ecológico (a partir de 3 anos)

11h45 às 12h30 | Roda de Cantos e Brincadeiras (crianças, jovens e adultos)

Espaço Greenpeace

13h00 às 17h00 | Ponto verde com o grupo de voluntários Greenpeace Recife

13h00 às 15h00 | Espaço de muito diálogo, arte e cultura, com exposição de materiais ecológicos e artesanato. Os voluntários do Greenpeace Recife convidam a todos, todas e todes para um bate papo sobre o dia da Terra, a importância dos povos indígenas e a interrelação entres essas duas datas tão necessárias na história do nosso país. Atividades educacionais para crianças com a Green Girls e o Projeto Escola: Contação de histórias, leitura, pintura, brincadeiras e produção de arte ecológica com material reciclável.

15h00 | Roda de conversa com Rogério Onofre - Historiador especialista em indígenas na História do Brasil

15h30 | Apresentação cultural com indígenas do povo Fulni-ô, com muita pintura corporal, dança e artesanato.

Espaço verdejar

10h00 às 17h00 | VERDEJAR! SPa Nos Parques - Coletivo Autônomo de Profissionais em Medicina Tradiciona Chinesa, Empreendedorismo Criativo e Artes

10h00 às 17h00 | Sessões de até 1h de Massoterapia Oriental a partir de R$ 30,00, incluindo Massagem Shiatsu na Cadeira.

10h00 às 17h00 | Mostra de Moda Autoral com material reutilizado (Moda Consciente )

10h00 às 17h00 | Arte em Papel Machê e duas exposições de GHustavo Távora: ICHTHUS! ABUNDÂNCIA E PROSPERIDADE e FOTOSinta-seNORONHA.

