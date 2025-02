A- A+

ESTADOS UNIDOS Jatos particulares colidem no Arizona e matam pelo menos uma pessoa Jato executivo de médio porte colidiu com outro que estava estacionado em uma propriedade privada

Pelo menos uma pessoa morreu e outras ficaram feridas quando dois jatos particulares colidiram na tarde de segunda-feira (10), no Aeroporto de Scottsdale, no Estado do Arizona, segundo as autoridades.

Um jato executivo de médio porte colidiu com outro que estava estacionado em uma propriedade privada, de acordo com Kelli Kuester, coordenadora de planejamento de aviação e divulgação do Aeroporto de Scottsdale.

Dos feridos, dois foram levados para centros de trauma e um estava em condição estável em um hospital, disse o capitão Dave Folio, do Corpo de Bombeiros de Scottsdale. Ele afirmou que uma pessoa ainda estava presa em um dos aviões e que "estamos fazendo tudo o que podemos para retirar e salvar a única alma que ainda está a bordo".

Veja também