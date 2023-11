A- A+

FMI Javier Milei viaja aos EUA para se reunir com administração Biden e organismos de crédito O presidente eleito da Argentina tem agenda prevista com o Conselho de Segurança Nacional

Leia também

• Futura chanceler da Argentina entrega convite a Vieira para que Lula vá à posse de Milei

• "Muitos desafios pela frente": em carta, Milei convida Lula para posse e fala em construção de laços

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, viajará este domingo (26) aos Estados Unidos para se reunir por dois dias com funcionários da administração Biden e de organismos financeiros internacionais de crédito, disseram fontes diplomáticas à AFP.

O político ultraliberal chegará a Nova York na segunda-feira, onde fará uma visita de caráter privado, e voará no mesmo dia para Washington, onde será recebido pelo diretor do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental, Juan González, contaram à AFP as fontes, em condição de anonimato.

Na agenda de Milei nos Estados Unidos, que se estenderá até terça-feira, também estão previstas conversas com funcionários do Departamento de Estado e da Secretaria do Tesouro, revelaram.

"Seriam algumas reuniões introdutórias a nível técnico para gerar sinergias comuns e para entender como trabalharíamos juntos no futuro", declarou nesta semana o embaixador americano na Argentina, Marc Stanley, enquanto era programada a visita de Milei.

Milei chegará acompanhado de vários colaboradores, entre eles Luis Caputo, assessor direto em questões financeiras e integrante certo de seu futuro gabinete econômico, de acordo com a imprensa local.

Na sexta-feira, o futuro presidente manteve uma primeira conversa virtual em Buenos Aires com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Os dois conversaram sobre "o grande desafio econômico" que a Argentina enfrenta, com uma inflação anual de 140%, 40% de sua população na pobreza e que terminará 2023 em recessão, segundo o órgão.

O país mantém com o FMI um programa creditício de 44 bilhões de dólares (215 bilhões de reais), negociado em 2018 pelo então presidente Mauricio Macri, que agora é o principal aliado de Milei.

O presidente eleito definiu Estados Unidos e Israel como "aliados" prioritários de seu futuro governo. Milei assumirá a presidência em 10 de dezembro para suceder o peronista Alberto Fernández.

Veja também

HAMAS Refém octogenária libertada pelo Hamas está em estado crítico, diz hospital