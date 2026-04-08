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Conflito JD Vance diz que cessar-fogo é frágil, mas pode se sustentar se Irã negociar de boa-fé Comentário do vice-presidente americano foi feito durante uma conferência na Hungria

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quarta-feira, 8, que o atual cessar-fogo com o Irã é "frágil", mas pode se sustentar se Teerã negociar de boa-fé.

Vance fez o comentário durante uma conferência na Hungria, nesta quarta, ressaltando que o presidente Donald Trump não hesitará em adotar medidas drásticas caso o Irã descumpra a trégua.

Na noite de terça-feira, 7, Trump concordou com um cessar-fogo de duas semanas condicionado à reabertura, pelo Irã, do Estreito de Ormuz.

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