Jean-Baptiste Andrea vence o principal prêmio literário da França

A- A+

O Goncourt, o mais importante prêmio literário da França, foi concedido nesta terça-feira ao diretor de cinema Jean-Baptiste Andrea, de 52 anos, por seu romance "Veiller sur elle" ("Cuide dela", em tradução livre) ambientado no anos de fascismo na Itália.

A obra conta em 600 páginas a vida de um escultor e seu romance com uma mulher de um classe social mais privilegiada.

Andrea começou como roteirista e diretor de cinema com a comédia "Grande Coisa", protagonizada por David Schwimmer, conhecido pela série "Friends".

"Veiller sur elle" é seu quarto romance.

"Queria escrever algo mais do que havia escrito antes, deixar para trás todos os limites que inicialmente impus a mim mesmo em 20 anos de cinema (...) e paradoxalmente também em meus três primeiros romances", disse à radio France Inter em outubro.

O autor definiu seu livro como "uma homenagem à Itália, o país de meus antepassados".

Seguindo uma tradição centenária, o vencedor do Goncourt é anunciado na hora do almoço no restaurante Drouant, no centro de Paris. Também tem um forte impacto nas vendas, com uma média de 400.000 exemplares nos últimos 20 anos.

Veja também

Mata Sul Caminhão com cerveja tomba na BR-101, em Palmares, e carga é saqueada por populares