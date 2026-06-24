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POLUIÇÃO ESPACIAL Jeff Bezos sugere transferir indústrias poluentes para a Lua como alternativa ambiental; entenda Fundador da Amazon defende que atividades industriais sejam levadas para o espaço para preservar a Terra e aposta na colonização do satélite

O bilionário Jeff Bezos apresentou planos que parecem saídos de filmes de ficção científica ao defender que indústrias poluentes sejam transferidas para a Lua para ajudar a preservar o meio ambiente na Terra.

A proposta foi apresentada durante a conferência VivaTech, realizada em Paris, na última quarta-feira (17), quando o fundador da Amazon descreveu a Lua como uma “dádiva” capaz de impulsionar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, manter o planeta habitável. As informações foram publicadas pela agência de notícias EFE e pelo jornal britânico The Independent.

Durante o evento, Bezos afirmou que a visão de longo prazo da Blue Origin, sua empresa aeroespacial, é retirar da Terra atividades industriais consideradas poluentes.

Segundo ele, a industrialização do espaço permitiria que o planeta recuperasse características anteriores à Revolução Industrial.

— Nossa visão de longo prazo, nosso sonho, é que todas as indústrias poluentes possam ser operadas fora da Terra. Este planeta-jardim pode retornar ao seu estado anterior à Revolução Industrial. Esse é o único aspecto em que o mundo está pior hoje do que estava há 500 anos — afirmou.

A colonização da Lua é um dos principais objetivos da Blue Origin, empresa espacial fundada por Bezos. Embora a companhia já tenha apresentado projetos relacionados à exploração lunar, esta foi a primeira vez que o empresário falou publicamente sobre a transferência de atividades industriais para a Lua em uma escala tão ampla, segundo a publicação britânica.

De acordo com Bezos, uma das primeiras atividades a serem levadas para o espaço poderá ser a operação de centros de dados voltados para a inteligência artificial.

O empresário acredita que a demanda crescente por processamento de dados exigirá grandes estruturas tecnológicas, que poderiam funcionar fora da Terra. No entanto, é sabido que essas indústrias dependem de muita água, que pode ser escassa na Lua.

No início deste ano, a Blue Origin apresentou às autoridades reguladoras dos Estados Unidos uma proposta para construir uma rede com mais de 50 mil satélites destinada a suportar cargas de trabalho ligadas à inteligência artificial.

A companhia também obteve contratos bilionários da Nasa para desenvolver veículos de pouso e lançamento destinados ao programa Artemis, que pretende levar seres humanos de volta à superfície da Lua antes do fim desta década.

Além disso, a agência espacial americana concedeu à empresa um novo contrato para transportar dois veículos exploradores à Lua, que deverão auxiliar futuras missões tripuladas na superfície lunar.

As ambições espaciais de Bezos encontram paralelo nos projetos do empresário Elon Musk. O homem mais rico do mundo também defende a expansão da presença humana no espaço e pretende estabelecer civilizações na Lua e em Marte por meio da SpaceX.

Musk já afirmou que a infraestrutura necessária para a inteligência artificial poderá ser construída fora da Terra, considerando essa alternativa a única forma de ampliar a capacidade da tecnologia.

Para Bezos, a Lua funcionaria como uma espécie de zona industrial do futuro. Em sua visão, fábricas, centros de dados e outras atividades que hoje produzem emissões e impactos ambientais poderiam ser deslocados para o espaço, permitindo que a Terra se tornasse um ambiente mais preservado.

Apesar dos avanços, a Blue Origin enfrentou recentemente dificuldades em seus projetos lunares. O foguete New Glenn explodiu durante testes em uma plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, causando danos às instalações da empresa. Mesmo assim, o CEO da companhia, Dave Limp, afirmou esperar que os voos sejam retomados antes do fim deste ano.

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