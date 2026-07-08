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JUSTIÇA Jeff Machado: acusado de envolvimento na morte do ator começa a ser julgado nesta quarta-feira Jeander Vinícius da Silva Braga responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais, já que cachorros da vítima foram abandonados após assassinato

Está marcado para as 11h desta quarta-feira o início do julgamento de um dos acusados da morte do ator Jefferson Machado, ocorrida em 2023. Jeander Vinícius da Silva Braga responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais, já que cachorros da vítima foram abandonados após o assassinato. Como o processo foi desmembrado, o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, acontecerá em 10 de dezembro deste ano.

Machado desapareceu em janeiro de 2023. Sem notícias do ator, parentes e amigos procuraram a polícia. O desaparecimento foi registrado no dia 27 daquele mês. Somente 115 dias depois o corpo foi encontrado concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Os investigadores precisaram, durante a apuração do crime, entender os relacionamentos do ator, buscar testemunhas e perseguir as pistas para montar o quebra-cabeças de uma trama que envolveu ganância e crueldade.

A maneira como o corpo de Machado foi deixado mostra essa crueldade: o cadáver estava amarrado dentro de um baú de madeira que pertencia ao ator. A peça central no crime, de acordo com as investigações, foi produtor Bruno de Souza Rodrigues. Ele conhecia o ator havia pelo menos três anos. Os dois se aproximaram após o produtor revelar interesse na carreira de Machado, prometendo-lhe ajuda para conseguir um papel numa novela.

Já Braga conheceu Rodrigues por meio de um aplicativo de relacionamento e foi contratado pelo produtor. À polícia, o acusado contou que trabalhava como padeiro, sem carteira assinada, e que fazia "bicos" com obras e programas. Em depoimento, ele afirmou ter conhecido Machado no mesmo aplicativo no qual encontrou Rodrigues e que os três passaram a se envolver em trio.

O crime

De acordo com as investigações, que na tarde de 23 de janeiro, Machdo recebeu os acusados em casa, na Barra de Guaratiba, Zona Oeste da capital. O imóvel de dois andares já era conhecido pela dupla, que costumava frequentá-lo. Os depoimentos mostraram que a motivação do encontro era gravação de um vídeo erótico com o ator e Braga.

Mas as coisas não transcorreram como planejado. A apuração policial apontou que durante o sexo Machado foi estrangulado com um fio de telefone. Braga e Rodrigues, então, amarraram pés e mãos do ator com fita adesiva e o colocaram em posição fetal no baú, que era usado como decoração na residência.

Segundo as investigações, o produtor planejava o crime desde dezembro de 2022. Quatro dias antes do assassinato, Machado havia comemorado 44 anos e foi presenteado por Rodrigues com um bolo de aniversário. O gesto foi visto com carinho pela família do ator, distante na data por morar em Araranguá, em Santa Catarina.

As prisões

Braga foi preso por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) em Santíssimo, na Zona Oeste. Já Rodrigues foi localizado por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Vidigal, na Zona Sul da capital. O produtor estava escondido num hostel na comunidade. Com ele, os policiais encontraram malas prontas, o que indicaria que estaria pensando em deixar o local. Ambos foram capturados em junho de 2023.

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