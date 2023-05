Jeff Machado: Polícia pede prisão de dois suspeitos da morte de ator

A- A+

A Polícia Civil pediu, nesta quarta-feira, a prisão de dois suspeitos no caso do assassinato do ator Jeff Machado, encontrado morto na Zona Oeste do Rio quatro meses após registro de desaparecimento.

O assistente de produção Bruno Rodrigues tem sido apontado pela família de Jeff Machado como principal suspeito da morte do ator. Quando as investigações começaram, em fevereiro, Bruno informou aos familiares de Jeff que estava com as chaves da casa e do carro do artista, marcando um encontro com Diego Machado, irmão da vítima. Ao chegarem lá, encontraram uma casa bagunçada, com mau cheiro e com aspecto "revirado".

De acordo com relatos, o produtor explicou estar com as chaves a pedido de Jeff que, a princípio, estaria em São Paulo a trabalho. Ele estaria encarregado de cuidar do local, mas, pelo vídeo, é possível notar certo abandono. Ao entrar na casa, Diego observa de início o mau cheiro do espaço.

Ao entrarem na suíte onde Jeff dormia, perceberam que itens de higiene e roupas do ator estavam intactos, o que não condizia com a suposta viagem feita. Uma mulher que aparece no vídeo e não é identificada, ressalta: "não tem nenhum cabide vazio".

No banheiro, Diego observa a presença da escova de dentes, desodorante, toalha, chinelo e produtos de cabelo de Jeff ainda em uso: "Shampoo dos cabelos dele que ele não vive sem estão aqui. Isso significa que ele ia voltar".

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro. A família, natural de Araranguá, em Santa Catarina, viajou para o Rio e fez registro do desaparecimento no dia 4 de fevereiro. O ator foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado e acimentado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

