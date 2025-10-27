A- A+

saúde mental Jejum digital: os famosos que decidem dar um tempo nas redes, além de Virgínia Fonseca Influenciadora sumiu durante todo o domingo, 26, para se reencontrar com o atacante do Real Madrid Vini Jr.

Acostumada a expor sua vida nas redes sociais sempre que possível, a influenciadora Virginia Fonseca assustou seus milhões de seguidores ao sumir totalmente da internet neste domingo, 26. Isso porque ela reencontrou o jogador de futebol Vini Jr, após as polêmicas de uma possível traição. Ela acompanhou a partida entre o Barcelona e o Real Madrid — time pelo qual o esportista atua como atacante.

Além disso, o jejum digital já ocorre há algumas semanas quando ela decidiu deixar o celular de lado aos domingos. Ela reconheceu que estava passando muito tempo no aparelho, visto que seu ganha-pão está intimamente relacionado a ele.

"Vou falar um negócio para vocês: comecei um propósito, vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Não sei o que vou arrumar, vai ser muito difícil para mim", disse Virginia nos stories de seu perfil no Instagram, no dia 23 de setembro, data em que iniciou o "jejum digital".

Virginia não é a única que já passou por um jejum digital. Outros famosos, por diversos outros motivos, como saúde mental, também já deixaram seus telefones e suas redes sociais de lado. Confira alguns deles:

Whinderson Nunes

O comediante ficou cerca de um mês longe das redes sociais após o falecimento de seu primeiro filho com a estudante de Engenharia Civil, Maria Lina Deggan. O bebê, que nasceu prematuro de 22 semanas, não resistiu. Esta não foi a primeira vez que Nunes deixou o mundo online por um tempo, em 2019, após revelar que sofria de depressão, ele também se aposentou das redes sociais. Hoje, Whinderson está ativo e conta com cerca de 60 milhões de seguidores.

Luísa Sonza

A cantora estava prestes a lançar um novo álbum quando começou a receber ofensas e até mesmo ataques de mortes pelas redes sociais. Ao sair com o então namorado, o cantor Vitão, os dois eram hostilizados e xingados na rua. Os ataques começaram após o término do namoro com o comediante Whinderson Nunes. Luísa chegou a gravar um vídeo postado nas redes sociais chorando no chão implorando para que os ataques parassem. Ela precisou sair do país no intuito de cuidar da saúde mental, teve apoio psicológico e voltou após um breve período.

Tico Santa Cruz

O vocalista do Detonautas disse que estava se afastando principalmente do Facebook e Twitter em razão de sua saúde mental. O artista comentou que vem sofrendo uma "quantidade imensurável de ataques, crueldade e incentivo à suicídio”. O cantor anunciou por meio de seu Instagram, única rede social que ele ainda pretende manter com “conteúdos leves”. Santa Cruz ainda disse que procurou um médico e está em tratamento terapêutico como forma de aliviar o sentimento.

Gkay

A influenciadora também desativou sua conta no Twitter após usuários da rede social resgatarem tuítes antigos dela e usarem contra a humorista. Segundo a assessoria dela, a decisão veio para preservá-la dos ataques.

