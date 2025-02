Estudo mostra que jejum intermitente pode não ser aconselhável para adolescentes

A- A+

Um estudo recente revelou que a idade tem impacto significativo nos resultados do jejum intermitente.



Pesquisadores alemães descobriram que a estratégia alimentar durante a adolescência pode ter efeitos negativos de longo prazo no metabolismo

O jejum intermitente frequente interrompeu o desenvolvimento de células produtoras de insulina em camundongos jovens.



As descobertas levantam preocupações sobre riscos potenciais para humanos. O estudo, realizado por cientistas da Universidade Técnica de Munique (TUM), do Hospital LMU de Munique e do Helmholtz de Munique, foi publicado no periódico Cell Reports.

"O jejum intermitente é conhecido por ter benefícios, incluindo acelerar o metabolismo e ajudar na perda de peso e no combate às doenças cardíacas. Mas, até agora, seus potenciais efeitos colaterais não eram bem compreendidos", diz Alexander Bartelt, pesquisador e professor na TUM.

De acordo com a pesquisa, o jejum melhora o metabolismo em camundongos mais velhos, mas não nos jovens.





Os pesquisadores estudaram três grupos de camundongos: adolescentes, adultos e animais mais velhos. Os ratos permaneceram sem comida por um dia e foram alimentados normalmente por dois dias.



Após 10 semanas, a sensibilidade à insulina melhorou tanto nos ratos adultos quanto nos mais velhos, o que significa que seu metabolismo respondeu melhor à insulina produzida pelo pâncreas.



Isso é essencial para regular os níveis de açúcar no sangue e prevenir condições como diabetes tipo 2.

No entanto, os ratos adolescentes mostraram um declínio preocupante na função das células beta, as células produtoras de insulina do pâncreas.



A produção insuficiente de insulina está relacionada ao diabetes e ao metabolismo interrompido.

"O jejum intermitente geralmente é considerado benéfico para as células beta, então ficamos surpresos ao descobrir que os ratos jovens produziram menos insulina após o jejum prolongado", explica Leonardo Matta, da Helmholtz Munich, um dos principais autores do estudo.

A equipe observou que as células beta nos camundongos mais jovens não amadureceram adequadamente.

"Nosso estudo confirma que o jejum intermitente é benéfico para adultos, mas pode trazer riscos para crianças e adolescentes", diz Stephan Herzig, professor da TUM e diretor do Instituto de Diabetes e Câncer da Helmholtz Munich.

Veja também