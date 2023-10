A- A+

Saúde Jejum intermitente: o que é, benefícios e como fazer corretamente O jejum intermitente é um método que consiste em alternar períodos de jejum com períodos de alimentação e pode ajudar nas estratégias de controle do peso corporal

O jejum intermitente é uma estratégia alimentar que ganhou popularidade nos últimos anos por benefícios associados à perda de peso e à longevidade. O método consiste em consumir todas as refeições do dia em um curto período e passar a maior parte do dia em jejum. Essas janelas podem durar de seis a 10 horas, resultando em uma pessoa em jejum por até 18 horas por dia.

O que acontece com o corpo quando se faz jejum intermitente?

O objetivo é acelerar o metabolismo e fazer com que o corpo utilize as reservas de gordura como principal fonte de energia para a realização das atividades diárias, visando a diminuição da gordura.

Qual a forma correta de fazer jejum intermitente?

Como toda dieta, o jejum intermitente deve ser feito com acompanhamento de um profissional. Existem vários tipos de jejum intermitente, que variam de acordo com o tempo de jejum versus de alimentação.

Confira abaixo os principais tipos de jejum intermitente:

Método 16/8: essa estratégia consiste em 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação (normalmente entre 10h e 18h), em um período de 24 horas. Outras variações incluem: 12/12 e 20/4, ou seja, 12 ou 20 horas de jejum, respectivamente, e alimentação em uma janela de 12 ou 4 horas.

Dieta 5:2: esse método permite refeições normais durante cinco dias da semana e restrição calórica, com ingestão média de 500 a 800 calorias, durante os outros dois dias.

Método Coma-Pare-Coma: o indivíduo escolhe um ou dois dias da semana para ficar totalmente em jejum. Nestes dias, ele fará uma refeição e depois só comerá de novo no mesmo horário no dia seguinte.

Jejum com restrição de tempo: permite comer normalmente, mas apenas dentro de uma janela de oito horas por dia. Por exemplo, pule o café da manhã, mas almoce por volta do meio-dia e jante às 20h.

Quanto tempo deve durar o jejum intermitente?

Em geral, o jejum intermitente não é uma dieta feita por período determinado, mas sim um padrão de alimentação de longo prazo. Existem diferentes variações de período de jejum e janela de alimentação que vão depender de cada indivíduo.

Apesar de ser possível passar um dia inteiro, ou até mais, sem comer, especialistas indicam que o jejum não passe de 20 horas. Períodos muito longos sem comida podem ser perigosos. Além disso, ficar muito tempo sem comer pode encorajar seu corpo a começar a armazenar mais gordura em resposta à fome.

Quem faz jejum intermitente pode comer arroz e feijão?

Sim. Durante a janela de alimentação de um plano de jejum intermitente o indivíduo pode se alimentar normalmente, a menos que haja alguma restrição individual. Por isso, é importante que a dieta seja prescrita e acompanhada por um nutricionista. No entanto, é preciso ressaltar que a recomendação é não exagerar na alimentação.

Como não sentir fome durante o jejum?

É possível maximizar os benefícios do jejum intermitente ao preferir alimentos de alto volume, mas com poucas calorias, como pipoca, vegetais crus e frutas com alto teor de água, como uvas e melão. Optar por alimentos ricos em nutrientes após o período de jejum também ajuda a manter a saciedade e uma boa saúde em geral.

Você provavelmente não perderá peso ou ficará mais saudável se na janela de alimentação você comer fast food, alimentos de alto teor calórico, frituras e guloseimas.

O que não se deve comer no jejum intermitente?

Durante o período de jejum são permitidas água e bebidas sem calorias, como café preto e chá, ambos sem açúcar. Outros alimentos e bebidas não são permitidos durante o jejum.

