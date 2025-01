Jennifer Garner revela que perdeu amiga em incêndios em Los Angeles

A- A+

A atriz Jennifer Garner, de 52 anos, revelou que perdeu uma amiga nos incêndios que afetaram a cidade de Los Angeles nos últimos dias. Segundo ela, a mulher não conseguiu sair a tempo das chamas que invadiram sua casa.



Segundo as autoridades, 11 pessoas morreram e mais de 10 mil imóveis foram destruídos desde o dia 7 de janeiro. A área devastada já é quase do tamanho da zona oeste de São Paulo.



Garner, famosa por De Repente 30 e Elektra, concedia uma entrevista ao canal americano MSNBC quando falou da amiga: "Para nossa igreja, é algo muito delicado, então não acho que devemos falar sobre isso ainda. Mas, sim, eu perdi uma amiga. Ela não conseguiu sair a tempo."



"Meu coração sangra pelos meus amigos", acrescentou Garner. "Quero dizer, posso pensar em 100 famílias, e há 5 mil casas que foram perdidas. Posso - sem nem mesmo [pensar] - escrever uma lista de 100 amigos que perderam suas casas."



Na sexta-feira, 10, a atriz estava trabalhando como voluntária ao lado do fundador da ONG World Central Kitchen, José Andrés, para ajudar pessoas que tiveram de deixar suas casas por conta dos incêndios.



"Eu me sinto quase culpada ao andar pela minha casa. Você sabe, o que posso fazer? Como posso ajudar? O que posso oferecer? O que tenho a oferecer com essas mãos, essas paredes e a segurança que tenho?", desabafou.



Muitos famosos foram obrigados a desocupar as suas residências em Los Angeles. Nomes como Billy Cristal, Tom Hanks, Paris Hilton, Adam Brody e Leighton Meester tiveram as casas consumidas pelo fogo.

