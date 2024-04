A- A+

Marcos Freire Jéssica, Edite, Teresa, Edson e Amauri: saiba quem são as vítimas do acidente em Jaboatão Há, ainda, 16 vítimas internadas. Nove delas estão no Hospital da Restauração

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulgou, nessa segunda-feira (1º), os nomes das cinco pessoas mortas no atropelamento envolvendo um micro-ônibus, no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Das cinco vítimas, três são mulheres e duas são homens, com idades entre 22 e 68 anos. De acordo com a pasta, dois óbitos ocorreram antes da chegada da equipe de socorro. Outros dois, durante o atendimento e transferência para unidades de saúde, e um quinto no Hospital da Restauração, no Recife.

As vítimas fatais são:

- Jéssica Kelly Mendonça dos Santos, 22 anos

Jéssica Kelly Mendonça dos Santos. Foto: Redes Sociais/Reprodução

- Edite Maria da Silva, 51 anos

Edite Maria da Silva. Foto: Redes Sociais/Reprodução

- Teresa Cristina Batista Silveira, 66 anos

Teresa Cristina Batista Silveira. Foto: Redes Sociais/Reprodução

- Edson Maurício Barbosa, 52 anos

Edson Maurício Barbosa. Foto: Redes Sociais/Reprodução

- Amauri João de Lima, 68 anos

Amauri João de Lima. Foto: Redes Sociais/Reprodução

Segundo a SES-PE, Edite Maria e Teresa Cristina morreram antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local.

Amauri João foi a óbito durante transferência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira. Já Edson Maurício morreu a caminho da Upa do Ibura. A jovem Jéssica Kelly morreu no Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Há, ainda, 16 vítimas internadas. Nove delas estão no Hospital da Restauração, sendo quatro em estado grave.

As outras sete estão no Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, sendo quatro mulheres e três homens, com quadro de saúde considerado estável.

A SES-PE informou que outras 13 vítimas receberam atendimento médico e foram liberadas. Ao todo, o acidente atingiu 34 pessoas.

O caso aconteceu por volta das 17h desse domingo (31), durante a procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e envolveu um micro-ônibus que fazia a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, informações levantadas no local apontam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na avenida Barreto de Menezes. Ele teria desviado de veículos, mas atingiu 34 fiéis.

Na manhã dessa segunda-feira (1º), o motorista envolvido no acidente se apresentou na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, onde prestou depoimento. O homem, que não teve o nome e idade divulgados, também é permissionário do veículo envolvido no ocorrido.

A secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade de Jaboatão levantou que o veículo está em situação regular, tendo laudo de inspeção técnica veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizada há cinco meses, com validade anual. Os documentos do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares.

