PROJETO DE LEI Jesus Cristo é declarado guardião do Estado do Rio de Janeiro; entenda Claudio Castro sanciona lei da Assembleia Legislativa (Alerj), mas com veto

O governador Claudio Castro sancionou nessa quinta-feira, com vetos, projeto de lei que declara Jesus Cristo Guardião do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu de deputados da Assembleia Legislativa do Rio.

Castro, no entanto, vetou um artigo no qual previa que ''O governo do Estado do Rio de Janeiro prestará, anualmente, as honras de Estado ao seu guardião. ''

''É incontestável que o Estado do Rio de Janeiro precisa muito ser guardado por Aquele que se dispôs a entregar a própria vida para nos salvar'', argumentaram os deputados em um dos trechos que justificou a apresentação do projeto.

Claudio Castro, que é católico e cantor gospel, justificou o veto ao artigo afirmando que cabe ao Poder Executivo ''competência privativa para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública''.

A proposta foi apresentada em 2022 por Tia Ju, ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. E tem como coautoria deputados da bancada evangélica em sua maioria: Carlos Macedo, Samuel Malafaia, Chico Machado, Rodrigo Amorim, Danniel Librelon, Rodrigo Bacellar, Marcos Muller. Durante a tramitação, também sofreu uma emenda por parte da Comissão de Constituição e Justiça que suprimiu o artigo terceiro que dava margem para o governo regulamentar o projeto. O relator Rodrigo Amorim (PL) deu parecer favorável e justificou:

''A nomeação de Jesus Cristo como guardião do estado visa inspirar ações, políticas e programas de assistência social que reflitam valores como amor, compaixão, justiça e solidariedade. Desta forma, entendendo a relevância da proposição (....)

A justificativa traz ainda uma biografia de Cristo, apresentado como o ''maior profeta e líder religioso da história da humanidade, desde o seu nascimento até a morte

A íntegra da justificativa do projeto

''Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo foi o maior profeta e líder religioso da história da humanidade, considerado o Mensageiro e Filho de Deus. Era filho carnal de Maria e criado por seu marido, o carpinteiro José, ambos judeus. Nasceu provavelmente em 6 a.C., num estábulo em Belém, na província romana da Judeia. Sua chegada foi anunciada pelo anjo Gabriel a Maria, que era virgem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, sendo que Maria foi a escolhida para concebê-Lo.

Depois de Belém, Jesus foi com seus pais para o Egito, pois quando Herodes ficou sabendo do nascimento do “rei dos judeus” mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Quando o perigo passou, a família pôde voltar para Nazaré, na Galileia.

Ele levou uma vida de peregrinação a fim de ensinar sua doutrina. Nesse período, realizou diversos milagres e foi ganhando muitos seguidores. Um dos milagres foi a "multiplicação dos pães e peixes", quando, a partir de uns poucos alimentos, Jesus conseguiu acabar com a fome daqueles que O acompanhavam.

Dentre os seus numerosos discípulos, alguns tinham mais proximidade e foram chamados de Apóstolos. Os doze apóstolos também pregavam o Evangelho e foram fundamentais para a propagação da mensagem cristã após a morte de Jesus. Um deles, Judas Iscariotes, foi quem entregou Jesus aos romanos, dizendo para as autoridades romanas o local onde Ele estava, em troca de 30 moedas de prata.

Após ter sido traído por Judas, Jesus foi preso no Monte das Oliveiras e torturado por soldados, em Jerusalém. Carregou a cruz até o local onde seria crucificado. Depois de morto, foi enterrado com uma grande pedra colocada em seu túmulo. Mais tarde, uma de suas discípulas, Maria Madalena, foi visitar o túmulo e encontrou o local aberto. Posteriormente, Jesus apareceu para seus apóstolos.

Jesus Cristo dedicou a sua vida aos pobres, aos fracos e oprimidos, aos desprezados, e entregou sua vida para proteger a humanidade e garantir a sua salvação. Ele morreu e ressuscitou por todos nós!

É incontestável que o Estado do Rio de Janeiro precisa muito ser guardado por Aquele que se dispôs a entregar a própria vida para nos salvar.

“Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo; Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz” (João 11:9,10).''

