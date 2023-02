A- A+

escolas de samba "Jesus" destaque da Gaviões da Fiel passa mal ao fim do desfile Homem ficou pendurado por mais de uma hora no carro abre-alas

Destaque da Gaviões da Fiel, homem que representava Jesus Cristo e ficou pendurado por mais de uma hora no carro abre-alas, passou mal ao término do desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Segundo o site G1, ele teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado por uma ambulância até o Pronto-Socorro do Hospital Santana depois de passar pelo posto médico do sambódromo.

O homem, que não foi identificado, estava consciente. Foi levado ao PS para fazer exames.

A Gaviões da Fiel foi a última escola a desfilar no primeiro dia do carnaval paulistano e o dia já estava claro quando o espetáculo terminou. A escola fez seu enredo exaltando a liberdade religiosa, com referência a Chico Xavier e a Jesus Cristo. O samba-enredo da agremiação foi sucesso de público e entoado a plenos pulmões pela arquibancada, em clima de comoção.

