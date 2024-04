A- A+

PERNAMBUCO JFPE condena 5 tripulantes de barco com 3,6 t de cocaína; apreensão foi a maior no litoral do País Essa foi maior apreensão de cocaína já realizada no litoral brasileiro

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) condenou por tráfico internacional de drogas os cinco tripulantes de um barco interceptado em águas pernambucanas, em 2023, com 3,6 toneladas de cocaína. A apreensão da droga foi a maior já realizada no litoral brasileiro.



A embarcação, que estava a 18 milhas náuticas do Recife (33 quilômetros), foi alvo de abordagem conjunta da Polícia Federal e Marinha do Brasil, em 19 de setembro do ano passado, após apresentar problemas e ficar quatro dias à deriva.

Foram apreendidos 3.620 kg de cocaína. Foto: Polícia Federal/Divulgação

Na embarcação “Palmares I”, cujo motor e documentação estavam adulterados, foi encontrado o total de 3.620 kg de cocaína.



Na ocasião, os cinco homens que estavam no barco foram autuados em flagrante e escoltados para o Porto do Recife, na área central da capital. Desde então, aguardavam julgamento.

Foram condenados pela 13ª Vara Federal de Pernambuco Manoel Pedro Vicente Filho, Luciano Costa de Paula, Marcelo Bernardino da Silva, Pedro Paulo Andrietti e Robson Querino Araújo.

O destino final em águas brasileiras seria Natal, no Rio Grande do Norte. Na sequência, segundo o GPS acoplado à embarcação, o barco seguiria para a Libéria, país situado ao noroeste da África.

"Pela posição geográfica, facilitaria o escoamento do narcótico, não apenas pelo interior daquele continente, mas pelo adentramento em solo europeu, pela parte sul", afirmou o JFPE.

