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Jiboia aparece no gradil de estacionamento de condomínio na Zona Sul do Recife

Animal retornou espontaneamente para a mata, segundo informou a PMPE

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Aparecimento foi registrado em vídeo que mostra o animal no gradil entre o condomínio e a área de mata do entornoAparecimento foi registrado em vídeo que mostra o animal no gradil entre o condomínio e a área de mata do entorno - Foto: TV Globo/Reprodução

Uma jiboia apareceu no estacionamento de um condomínio localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, nessa quarta-feira (30). 

O aparecimento foi registrado em vídeo que mostra o animal no gradil entre o condomínio e a área de mata do entorno.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que, após ser avistada, a jiboia retornou espontaneamente para a mata.

"Como o animal deixou o local e não havia situação de risco que exigisse intervenção, não houve necessidade de acionamento do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA)", afirmou a corporação.

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A reportagem entrou em contato com a administração do condomínio para outras informações sobre o aparecimento do animal e aguarda retorno.

A orientação ao encontrar animais silvestres é manter distância segura, não tentar capturar e acionar os órgãos competentes.

O BPA atende a solicitações de resgate de animais silvestres ou denúncias de crimes ambientais pelos números 190 ou (81) 3181-1700.

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