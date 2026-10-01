Jiboia aparece no gradil de estacionamento de condomínio na Zona Sul do Recife
Animal retornou espontaneamente para a mata, segundo informou a PMPE
Uma jiboia apareceu no estacionamento de um condomínio localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, nessa quarta-feira (30).
O aparecimento foi registrado em vídeo que mostra o animal no gradil entre o condomínio e a área de mata do entorno.
Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que, após ser avistada, a jiboia retornou espontaneamente para a mata.
"Como o animal deixou o local e não havia situação de risco que exigisse intervenção, não houve necessidade de acionamento do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA)", afirmou a corporação.
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A reportagem entrou em contato com a administração do condomínio para outras informações sobre o aparecimento do animal e aguarda retorno.
A orientação ao encontrar animais silvestres é manter distância segura, não tentar capturar e acionar os órgãos competentes.
O BPA atende a solicitações de resgate de animais silvestres ou denúncias de crimes ambientais pelos números 190 ou (81) 3181-1700.