Jiboia de dois metros e meio é resgatada após ingerir animal de estimação em Bangu

A- A+

Uma jiboia (Boa constrictor), com 2,5 metros de comprimento, foi resgatada, na última quarta-feira, por guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) no quintal de uma residência perto do Parque Estadual da Pedra Branca, em Bangu, na Zona Oeste da cidade.

Segundo o órgão, a serpente estava descansando supostamente após ingerir um animal de estimação quando foi surpreendida pelo proprietário da casa que, imediatamente, acionou a equipe do Parque.

Ao chegarem na residência, na Rua Aires de Souza, em Bangu, os guarda-parques conseguiram capturar a jiboia.

O animal, um indivíduo adulto pesando cerca de oito quilos, foi levado para a subsede Piraquara, no PEPB, em Realengo, onde foi examinado.

Como a jiboia estava saudável, foi devolvida ao seu habitat, em local seguro, dentro da unidade de conservação.

A Boa constrictor

As jiboias não são peçonhentas. São animais mais ativos durante a noite. Entretanto, podem ser observadas durante o dia, em busca de um local para se abrigar. Elas são encontradas, tanto no solo, quanto sobre as árvores.

Esse tipo de serpente mata suas presas por constrição, ou seja, mobiliza suas presas, enrolando-se sobre os seus corpos e apertando-as até que cessem seus movimentos, e a presa morra por asfixia.

Essas serpentes têm ocorrência em regiões das Américas do Sul e Central. No Brasil, é comum encontrá-las nos biomas Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal.

Veja também