Encontrada no terreno de residência no bairro de Peixinhos, em Olinda, jiboia é resgatada

Uma jiboia foi encontrada no terreno de uma residência no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (17).



De acordo com a Polícia Militar, o animal foi achado na rua Belo Jardim. Agentes da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) foram acionados para o local.



A cobra foi resgatada com segurança e levada para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-Tangará), no bairro da Guabiraba, na Zona Oeste do Recife.



No local, a jiboia vai receber os cuidados necessários da equipe técnica antes de ser devolvida ao seu habitat natural.

