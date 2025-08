Jihad Islâmica publica vídeo de refém israelense

A- A+

O braço armado da Jihad Islâmica palestina publicou, nesta quinta-feira (31), um vídeo de um refém israelense, sequestrado durante o ataque ao sul de Israel, em outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Neste vídeo de mais de seis minutos, o refém, falando em hebraico, revela sua identidade e pede que o governo israelense aja para sua libertação.

A AFP não pôde determinar a autenticidade do vídeo, nem a data de sua gravação.

Assim como vários meios de comunicação israelenses, a AFP identificou o refém como Rom Braslavski, um cidadão israelense-alemão.

Um vídeo dele já tinha sido divulgado em 16 de abril pelo grupo armado, aliado do movimento islamista Hamas.

O braço armado da Jihad Islâmica anunciou, na semana passada, que tinha perdido o contato com este refém, o que repetiu em um comentário no início do vídeo divulgado nesta quinta, sugerindo que estas imagens teriam sido gravadas há mais de uma semana.

Braslavski trabalhava como segurança no festival de música Nova, um dos locais atacados em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas e outros combatentes palestinos.

No vídeo, no qual ele fala claramente sob coação, o refém parece muito frágil e magro.

As imagens, encenadas por este movimento considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o mostram assistindo a um canal de televisão em árabe que exibe uma reportagem sobre a fome em Gaza.

Antes de seu sequestro, Braslavski conseguiu resgatar várias pessoas no festival, segundo testemunhas que conseguiram fugir do ataque.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 49 seguem cativas em Gaza, das quais 27 morreram, segundo o Exército israelense.

