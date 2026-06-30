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Nigéria Jihadistas sequestram mais de 30 estudantes em escola da Nigéria Sequestro ocorreu na última segunda, quando membros do grupo Estado Islâmico-Província da África Ocidental invadiram uma escola e mataram três pessoas, entre elas um soldado e um professor

Trinta e sete estudantes estão desaparecidos na Nigéria depois que sua escola em Lassa, no nordeste do país, foi atacada por extremistas islâmicos na segunda-feira, informou à AFP um funcionário do governo local nesta terça (30).

O sequestro ocorreu na segunda-feira cedo, quando membros do grupo Estado Islâmico-Província da África Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês) invadiram uma escola e mataram três pessoas, entre elas um soldado e um professor, informou o exército.

O centro de ensino fica na localidade de Lassa, no distrito de Askira Uba.

Nesta terça, um vereador local, Ijagla Ijabila, enviou à imprensa uma "lista de estudantes em cativeiro", detalhando seu sexo e o número de telefone de seus pais.

Uma fonte dos serviços de inteligência também mostrou à AFP a mesma lista.

Na Nigéria, tornaram-se frequentes os sequestros em troca de resgate, tanto por parte dos jihadistas quanto por quadrilhas de "bandidos", sobretudo no norte e no centro do país.

Embora o sequestro, em 2014, de centenas de meninas na cidade de Chibok por extremistas do Boko Haram siga sendo o mais conhecido, estes crimes em escolas continuam abalando a Nigéria.

O país faz frente a uma insurgência jihadista desde 2009, concentrada no nordeste.

Embora a violência tenha diminuído desde o auge do conflito, há uma década, alguns analistas advertem que tem havido um aumento dos ataques desde 2025.

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