Último adeus Jimmy Carter, de 99 anos, comparece ao funeral de sua esposa Rosalynn Ao longo de sua vida, Rosalynn se destacou por seu compromisso com a democracia

O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, esteve presente nesta terça-feira (28) no último adeus a sua esposa e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Rosalynn Carter, em Atlanta, na Geórgia, que faleceu há uma semana , aos 96 anos.

Carter, de 99 anos, recebe cuidados paliativos desde fevereiro. Ele chegou à igreja Glenn Memorial em cadeira de rodas, com o semblante abatido, em uma de suas poucas aparições públicas recentes.

Sentou-se na primeira fila, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do ex-presidente Bill Clinton e das cinco primeiras damas vivas dos Estados Unidos - Jill Biden, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama e Melania Trump - , assim como os 11 netos e 14 bisnetos do casal.

Rosalynn morreu em 19 de novembro “em paz, com sua família a seu lado”, na residência do casal em Plains (Geórgia), informou em nota a fundação que administra a imagem e o legado do ex-presidente.

Ao longo de sua vida, Rosalynn se destacou por seu compromisso com a democracia, os direitos humanos e as questões de saúde. Jimmy e Rosalynn Carter se casaram em 1946 e formaram um casal inseparável, tanto na esfera pública como na privada.

Rosalynn esteve envolvida nas campanhas e na carreira política de seu marido, participando inclusive de "reuniões de gabinete e sessões informativas chave" quando ele foi presidente entre 1977 e 1981, segundo o site oficial da Casa Branca.

"Rosalynn foi minha companheira em partes iguais em tudo o que consegui", declarou após a morte de sua esposa Jimmy Carter, ganhador do Nobel da Paz em 2002.

“Ela me dava bons conselhos e sempre me incentivava. Enquanto Rosalynn esteve neste mundo, soube que alguém me amava e apoiava”, escreveu o ex-presidente democrata.

A despedida de Rosalynn começou nesta segunda, quando antigos e atuais agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é responsável pela segurança das famílias presidenciais, carregaram seu caixão até a Biblioteca e Museu Presidencial Jimmy Carter em Atlanta. O público foi convidado a prestar suas últimas homenagens.

