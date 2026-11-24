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Pioneirismo "Doutora da Pesca": conheça Joana Mousinho, pioneira na luta por direito das mulheres do mar Pernambucana foi reconhecida pela ONU como uma das "100 Mulheres Heroínas dos Sistemas Agroalimentares e do Desenvolvimento Rural"

"Eu sou doutora do mangue, da pesca, e ninguém tira isso de mim”. Ao longo dos 70 anos de vida, Joana Rodrigues Mousinho viu a sua trajetória pessoal se entrelaçar com a história de onde vive, Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco. O nome da cidade significa "pedra negra" em tupi, mas também representa a biografia desafiadora de uma pescadora. Cercada pela luta contra o racismo, pela conquista dos direitos das mulheres e pela preservação do meio ambiente, a pernambucana viu a água guiar o seu destino e levar a sua história a ser reconhecida pela ONU como uma das 100 Mulheres Heroínas dos Sistemas Agroalimentares e do Desenvolvimento Rural.

Foi no município, localizado a pouco mais de 30 quilômetros do Recife, que Joana cultivou os primeiros contatos com a pesca artesanal, símbolo da identidade histórica, econômica e cultural da cidade. A relação com as águas começou cedo. A infância humilde e a família grande fizeram com que Joana e os irmãos precisassem trabalhar cedo para ajudar com as despesas.

“Eu sou de uma família de pescadores. Meus pais tiveram dez filhos, sete mulheres e três homens. O meu pai era pescador artesanal e minha mãe, além de pescar, lavava roupa para [pessoas] de fora. A gente teve que trabalhar desde criança para poder ajudar em casa. Eu carreguei muita lenha para cozinhar e vendia também a lenha“, lembra.

Joana Mousinho, ativista e pescadora, foi a primeira mulher presidente de uma colônia de pescadores no Brasil (Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foi no Canal de Santa Cruz que Joana teve as suas primeiras experiências na pesca, aos oito anos. Com a influência do pai, ela aprendeu a costurar as próprias redes, que passou a utilizar diariamente.

O começo do que se tornariam sessenta anos de atividade pesqueira passou por barreiras marcadas pelo machismo, pelo racismo e pela desigualdade gênero. A luta pelo direito das mulheres do mar, então, encontrou Joana na década de 1970, através de uma freira paraibana recém-chegada ao município.

“Nessa época, as mulheres não tinham direito de chegar na colônia de pescadores, só os homens. Nesse período, veio uma freira, Dorotéia Maria Nilza de Miranda Montenegro, que foi morar na beira da maré e observava a gente passando. Ela ficou preocupada porque via muitas mulheres pescando e não via essas mulheres na colônia de pescadores”.

Colônia de Pescadores de Itapissuma, onde Joana Mousinho conheceu o ativismo pelos direitos das mulheres do mar (Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco)

Joana recorda que o período da ditadura militar no Brasil afastou a participação das mulheres nas discussões que envolviam os direitos dos pescadores. Administrada na época pela Capitania dos Portos, vinculada à Marinha do Brasil, as colônias viviam sob fiscalização da força naval nacional.

A religiosa, então, buscou romper o monopólio masculino na liderança das colônias e nas decisões que envolviam a comunidade pesqueira. Foi através da paraibana que a participação das mulheres passou a ganhar força.

“Nilza tinha amizade com o presidente [da colônia], e chamou as mulheres para começar a fazer reunião. Na primeira, foram apenas três mulheres, depois cinco, e aí foi aumentando. Depois não era só mulher, tinham homens também, porque a colônia estava bagunçada”, conta.

Foi em Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco, que Joana teve as suas primeiras experiências na pesca, aos oito anos (Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco)

“A turma dizia que a irmã Nilza era comunista. Até hoje eu não sei o que significa a palavra comunista, nunca perguntei a ninguém. Por causa disso, algumas mulheres ficavam receosas em ir para as reuniões, mas a gente foi se juntando e, quando vimos, o número de mulheres já estava superando o de homens dentro da colônia. Em algumas reuniões chegava a ter 100 mulheres e 13 homens”.

Apesar da forte presença das mulheres nas colônias, a representatividade ainda não havia chegado aos cargos de liderança. Até Joana Mousinho iniciar a sua trajetória no ativismo, em busca dos direitos da comunidade.

“No ano de 1979, as primeiras mulheres que conseguiram carteira de pesca foram as de Itapissuma. Pedimos para fazer um documento e a gente levou para a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (Sudepe). Depois, as outras mulheres que conseguiram foram as que viviam em Ponte dos Carvalhos, lá no Cabo de Santo Agostinho. Em 1981 eu tirei a minha carteira de pescadora”.

Joana Mousinho tornou-se a primeira mulher presidenta de uma colônia de pescadores no Brasil (Foto: Divulgação/Documentário "Pescadora de Direitos")

Mesmo com grande presença, as mulheres ainda eram sub-representadas. E, em meio às insatisfações, a liderança da pernambucana se fez presente e transformou-se em pioneirismo.

“Em 1989, vi que o presidente [da colônia de Itapissuma] queria mandar sozinho. Nessa época eu era secretária do Conselho Fiscal. A eleição estava se aproximando e eu disse que ia fazer uma chapa [para concorrer à eleição], mas a freira não queria porque achava que o pessoal muito machista ia me passar para trás. Eu disse que ia fazer, porque sou muito teimosa. Ganhei a eleição. Em 1993 eu saí como candidata a presidente da Federação dos Pescadores do Estado de Pernambuco e ganhei novamente”.

Como primeira mulher a ser presidente de uma colônia de pescadores do país, Joana viveu a face mais extrema do machismo: a violência contra a mulher. Durante o período em que esteve à frente da organização, ela sofreu tentativas de agressão física e sexual.

“Teve um homem que me desacatou, me faltou com respeito, tentou me estuprar, bateu em mim. Eu já levei um empurrão, mas também dei um empurrão. Foi uma luta difícil. Muitas pessoas diziam para mim que eu deveria desistir, eu dizia que não, porque o que eles queriam era isso, dizer que as mulheres eram fracas. Eu não ia deixar que isso acontecesse”.

Joana Mousinho enfrentou recebeu homenagem da ONU e foi considerada uma das 100 Mulheres Heroínas dos Sistemas Agroalimentares e do Desenvolvimento Rural (Foto: Documentário "Pescadoras de Direitos"/Divulgação)

O trabalho de Joana exigiu força, resistência e coragem para enfrentar as estruturas históricas de poder e ao caso de injúria racial. A pescadora recorda a violência sofrida quando foi convidada a dar uma palestra sobre a pesca das mulheres no mangue.

“Há muito tempo, fui chamada para dar uma palestra na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Quando passei, um dos alunos brancos disse: ‘deve ser essa palestrante, essa negra do cabelo duro’. Fingi que não ouvi. Fiz a palestra e, quando chegou nas considerações finais, deixei um recado. Eu disse para aquele aluno que não me envergonho da minha cor e nem do meu cabelo. Que o que ele sabia através dos livros, eu sabia na prática. Disse que ele pode ser doutor, mas eu sou doutora do mangue, da pesca, e ninguém tira isso de mim”.

A luta não parou. Ainda na década de 1990, o ativismo teve um novo objetivo: a conquista dos direitos previdenciários das pescadoras, que veio a ser aprovado em 1991.

Ao lado do ativismo pelos direitos trabalhistas, estava também a defesa da preservação ambiental e atuação na conscientização da comunidade voltada para a saúde da mulher.



“Sempre briguei defendendo o meio ambiente, porque aqui tinha muito desmatamento de mangue e aterro, que era por causa da especulação imobiliária, para construir resort. Eu também brigava por causa da saúde dos pescadores, principalmente das mulheres. Tem um debate muito bom junto com a Fiocruz e orientação para não deixar de tomar vacinas".

Aos 70 anos, a pescadora Joana Mousinho constrói legado na luta pelos direitos das mulheres do mar (Foto: Documentário "Pescadoras de Direitos"/Divulgação) Aos 70 anos, a pescadora Joana Mousinho constrói legado na luta pelos direitos das mulheres do mar (Foto: Documentário "Pescadoras de Direitos"/Divulgação)

Em meio às frentes de atuação, a pescadora também tenta informar as mulheres da comunidade sobre a importância dos exames de preventivos, que ainda são vistos como tabus ligados ao corpo.

"Algumas mulheres não fazem exame de prevenção porque não querem mostrar o corpo para ninguém, e porque o marido não deixa. Eu peço que façam os exames porque todos os anos eu faço e recentemente descobri que tinha nódulos nas mamas. Estou fazendo radioterapia agora e estou triste hoje porque eu não estou podendo pescar, também não sei se vou voltar a pescar algum dia, porque exige muito esforço", revelou.



Derramamento de óleo

Se antes a luta era pela conquista de direitos sociais básicos, atualmente o ativismo tenta resistir aos avanços de empreendimentos que impactam o meio ambiente, como resorts.

Joana também relembrou as manchas de óleo que apareceram em 2019 e atingiram o litoral brasileiro, especialmente nas praias do Nordeste. Segundo dados do Ibama, mais de 700 locais foram atingidos, entre eles, as praias de Pernambuco.

“Tem pescadores que até hoje estão doentes, têm ferida na perna quando o sol esquenta muito e não conseguem andar por causa do contato com o óleo que, na época, ninguém sabia o que era”.

Homenagem da ONU e legado às mulheres

Para além da resistência e conquistas, a trajetória de Joana Mousinho também reflete o cenário de desigualdade enfrentado pelas mulheres do mar.

Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), compartilhados pela pela Universidade Federal do Ceará (UFCE) em julho de 2026, o Brasil possui, atualmente, cerca de 1,7 milhão de pescadores cadastrados.

O levantamento, que analisou dados quantitativos disponibilizados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apontou que o Brasil está entre os principais países do mundo em número de pescadoras, com quase 900 mil mulheres atuando no segmento, representando metade da força de trabalho da pesca artesanal.

No entanto, o estudo apontou que as pescadoras brasileiras ganham, em média, 27,5% a menos do que os homens, com os piores rendimentos sendo verificados nas regiões Norte e Nordeste, chegando a menos de 150 dólares (R$ 890 na cotação atual) por mês.

"Para eu conseguir essa casa foi muita luta. Muita noite pescando, muita noite arrastando rede, chorando de frio na maré, tudinho para poder conseguir essa casa aqui. Era o meu sonho ter uma casa própria, já que eu morava de aluguel", pontuou Joana.

Aos setenta anos, o pioneirismo da pernambucana pavimentou os caminhos para uma nova geração de pescadoras artesanais. Unindo trabalhadoras de diferentes territórios, Joana foi fundamental na criação da Articulação Nacional das Pescadoras, buscando reivindicar políticas públicas.

"Eu continuei na luta porque se não tiver ninguém para incentivar, a luta enfraquece. Às vezes eu não queria nem ir, mas as meninas diziam: 'Se tu for, eu vou'. Mas a gente não desanima não, a gente continua lutando. Enquanto tiver força e vida, a gente continua lutando. Hoje um dos pontos principais é a defesa do nosso território".

Diante da trajetória de uma luta incansável pelas comunidades pesqueiras, direitos das mulheres, meio ambiente e pelo fim da desigualdade, Joana fez parte da celebração do Ano Internacional da Agricultora.

No evento, a pernambucana recebeu uma homenagem da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), onde foi eleita uma das “Mulheres Heroínas dos Sistemas Agroalimentares e do Desenvolvimento Rural”. A cerimônia ocorreu no dia 15 de outubro em Roma, na Itália.

Ao lado de Luena Pataxó, as brasileiras integraram um grupo de 100 mulheres de diferentes nacionalidades, que receberam o prêmio “Heroínas da Alimentação”, que celebra mulheres cujo trabalho fortalece comunidades, promove a inovação e abre oportunidades para as futuras gerações.

"Eu sou uma mulher que nem terminou o segundo grau, pobre, nordestina, e fui representar o Brasil em Roma. Nunca esperei que isso acontecesse comigo. Foi muito emocionante para mim. Eu estava com a bandeira do Brasil, e fiquei tremendo de tanta emoção. Eu tinha um sonho imenso de ir visitar o Coliseu, mandei fotos para a minha família toda", celebrou.

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