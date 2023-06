A- A+

Crianças João Campos anuncia desapropriação de sete terrenos para construção de creches no Recife Jardim São Paulo, Sancho e Cordeiro estão entre os bairros

O prefeito João Campos (PSB) anunciou, na noite de segunda (26), a desapropriação de sete terrenos no Recife para a construção de novas creches. As desapropriações foram publicadas no Diário Oficial, nesta terça-feira (27). Em vídeo, publicado nas redes, o prefeito aparece assinando os documentos e listando os bairros.

"Semana passada anunciei que vamos construir 40 novas creches, gerando mais 9 mil vagas para crianças. Hoje, assinei os decretos para desapropriação de 7 terrenos para a construção nos bairros de Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió, Cordeiro, Várzea, Campina do Barreto e Macaxeira", diz João Campos no vídeo.



"Sete decretos de uma vez só. A gente vai poder priorizar a construção de creches. Isso é muito importante, a gente não pode perder tempo, por isso estamos fazendo essa assinatura conjunta, e vamos chegar às 40 unidades", completou o prefeito.

