Para 2024 João Campos anuncia início das obras do maior parque público do Recife A novidade contará com Academia da Cidade, quadra poliesportiva, creche, campo de areia e muito mais

O prefeito João Campos anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), o início das obras do Parque Aeroclube - Governador Eduardo Campos, o maior parque público do Recife, localizado no Pina.

Com entrega prevista para 2024, o espaço conta com 11,9 hectares e terá parque infantil, pista de cooper, Academia da Cidade, quadra poliesportiva, creche, campo de areia, ciclovia, parcão e um Espaço Memória, onde haverá uma exposição fixa com fotos, vídeos e textos contando a história do local, para manter viva a memória do antigo Aeroclube. A gestão municipal está investindo R$ 62 milhões na construção do espaço.

"Esse é o maior parque que a cidade do Recife vai ter. O projeto original previa 10 hectares, que são 100 mil metros quadrados e a gente tomou a decisão de aumentar em mais 20 mil metros quadrados, aumentar em 20% do parque. O espaço terá equipamentos de lazer, área para brincar, em todas as faixas de idade, área esportiva, de paisagismo. E vai ter também um espaço para a memória do aeroclube, inclusive, 70% da área da pista vai ser preservada, mostrando onde os aviões pousavam antigamente. Além do parque, a gente tem a obra do Compaz ao lado, que no início do próximo ano já está pronto, e toda a parte de saneamento e drenagem do parque", esclarece João Campos.

As obras estão sendo coordenadas pelo Gabinete de Projetos Especiais (GABPE) da PCR, órgão responsável por importantes intervenções urbanas da capital como a orla, as novas unidades do Compaz e ainda o Hospital da Criança. "Além de ser o maior parque da cidade, gente traz uma diversidade a mais nele, que são os equipamentos sociais que a gente tem no entorno. A questão da moradia, com os habitacionais, o Compaz, que vai ser o grande zelador do habitacional junto com o parque, além da creche em tempo integral, que ela vai abraçar em torno de mais ou menos 230 crianças e com isso a gente vai suprir a carência dessas oitos comunidades que a gente tem no entorno", explica a chefe do gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife.

Investimentos na região

A Prefeitura do Recife está investindo R$ 223,2 milhões na região em torno do Parque. Além dos habitacionais Encanta Moça 1 e 2, que conta com 600 apartamentos que deverão ser entregues ainda esse ano, e do Parque Público Governador Eduardo Campos, a gestão municipal está construindo, nas redondezas, um Centro Comunitário da Paz (Compaz), duas creches, uma Upinha e uma passarela que está sendo transformada em biblioteca. Mais de 170 mil pessoas serão beneficiadas.

"Quando falamos dessas obras, a gente fala de centenas e milhares de empregos que são gerados. Uma obra como essa é de um volume muito grande de empregos gerados e a gente prioriza, sim, as pessoas que moram na comunidade. Lembrando que as pessoas que estão em situação de palafitas, também vão passar a morar no habitacional. São 600 unidades com habitação de interesse social. Lembrando que o projeto original tinha uma taxa a ser pagas pelas famílias para morarem nos habitacionais, uma espécie de contraprestação, mas a Prefeitura do Recife vai pagar 100% deste valor. Nenhuma família vai pagar um único centavo para morar aqui", esclarece o prefeito.

