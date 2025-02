A- A+

Carnaval João Campos pede que Carnaval 2025 seja celebrado com "alegria" no Recife Prefeito da cidade também destacou os empregos gerados ao longo da Folia de Momo

No dia que o Carnaval do Recife abriu alas para os foliões, nesta quinta-feira (27), o prefeito da cidade, João Campos, pediu que a festividade seja celebrada com “alegria” pelos fãs da Folia de Momo. Neste ano, a expectativa é que a capital pernambucana receba 3 milhões de pessoas no período.

“Expectativa de público enorme. O Recife tem um carnaval de rua, um carnaval democrático, acessível, e é uma festa linda com a cultura popular que temos em todo o Brasil”, iniciou o prefeito.

“A gente deixa uma mensagem de muita alegria. A gente convida todo mundo para brincar no carnaval do Recife, aproveitar, brincar em paz, em harmonia e com respeito. Temos a expectativa de mais de 3 milhões de pessoas circulando na cidade”, seguiu.

Em 2025, a Prefeitura do Recife optou por estender o Carnaval até o fim da próxima semana. Pelo palco do Marco Zero, por exemplo, passarão artistas como Ney Matogrosso, Raphaela Santos, João Gomes, Priscila Senna, Pablo Vittar, Alceu Valença e Alcione.

Exaltando a cultura local, o prefeito João Campos destacou a presença dos grandes artistas na festividade.

“É um carnaval ainda maior esse ano, que a cada ano podemos apresentar nossa cultura e receber a grande cultura brasileira. É um carnaval que acolhe. Fico feliz quando vejo que qualquer grande artista brasileiro quer estar aqui”, seguiu, antes de dar ênfase aos empregos gerados no período da Folia.

“A gente sabe que além da festa, da cultura e do turismo, tem uma movimentação econômica muito expressiva, principalmente com os empregos gerados. São mais de 50 mil postos de trabalho. Só pela PCR tem mais de 6.500 pessoas trabalhando”, pontuou João Campos.

Veja também