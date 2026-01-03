A- A+

LUTO João Campos e Tábata Amaral lamentam morte de Augusto Carneiro: "Dia difícil para nossa família" Mensagem foi compartilhada em nota conjunta dos dois nas redes sociais

O prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal por São Paulo Tábata Amaral (PSB), lamentaram a morte de Augusto Carneiro, que se envolveu em um acidente entre duas motocicletas e não resistiu aos ferimentos na tarde dessa sexta-feira (2).

A mensagem foi compartilhada em nota conjunta dos dois nas redes sociais. Na publicação, eles destacaram a falta que Augusto Carneiro, sogro deputado federal Pedro Campos, fará na família.

"Dia muito difícil para nossa família. Hoje nos despedimos de alguém especial: Carlos Augusto Carneiro, Guto, pai de Guta, minha cunhada. Uma pessoa incrível, que deixa a lembrança de amor partilhado, de presença constante e de ensinamentos silenciosos que permanecem vivos na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado", afirmaram.

"Que Deus envolva Magaly, Dada, Diogo, Pedro, Guta, Nina e toda a família com serenidade, conforto e força neste momento tão difícil, trazendo paz aos seus corações. Tenho certeza de que, lá de cima, Guto seguirá cuidando da família que tanto ama. Estaremos juntos, atravessando unidos este período tão duro", completaram.

Pedro Campos lamenta

Mais cedo, Pedro Campos também lamentou, em nota emocionada, a partida do sogro. No texto, o deputado declarou estar de coração dilacerado e citou as qualidades de Augusto Carneiro.



"Guto foi um filho exemplar, marido companheiro, pai excepcional e o melhor avô que Nina poderia ter", afirmou Pedro Campos, referindo-se à sua filha Nina, de 1 ano.



Augusto Carneiro era o pai da esposa do deputado federal, a odontopediatra Augusta Carneiro.



Confira a nota completa:

"Com o coração dilacerado, venho, em nome da minha família, agradecer as orações e mensagens de carinho e fé que nos chegam em razão do falecimento do meu sogro, Carlos Augusto Carneiro, ocorrido na última sexta-feira. Guto foi um filho exemplar, marido companheiro, pai excepcional e o melhor avô que Nina poderia ter. Que Deus nos conceda força e consolo para atravessar este momento de profunda dor em nossa família. Pedro, Guta e Nina."



Velório

O velório de Augusto Carneiro, sogro do deputado federal Pedro Campos, será neste domingo (4), a partir das 8h, no Cemitério Parque das Flores, em Tejipió, Zona Oeste do Recife. O sepultamento está marcado para o mesmo dia, às 11h30, no local.



Colisão

O sinistro ocorreu na avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, área central da capital. Augusto Carneiro, de 56 anos, conduzia uma das motos envolvidas no sinistro.

A outra motocicleta era ocupada por um casal. O motorista de 47 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira foi socorrida e levada com vida para o Hospital da Restauração.

Não há detalhes sobre o seu estado de saúde até o momento.

Equipes do Samu, Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e Corpo de Bombeiros de Pernambuco foram acionadas para atender a ocorrência.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também esteve presente no local.

