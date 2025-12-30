A- A+

Inauguração Prefeito João Campos entrega primeira etapa do Parque Eduardo Campos no Pina O parque, que promete ser o maior da capital pernambucana, homenageia o ex-governador do estado e fica no espaço do antigo aeroclube; próxima etapa deve ser entregue daqui a quatro meses

O prefeito do Recife, João Campos, entregou, nesta terça-feira (30), o Setor 1 do Parque Governador Eduardo Campos, localizado no bairro do Pina, onde funcionava o antigo aeroclube, na Zona Sul da capital pernambucana.

Antes da inauguração oficial, houve as apresentações culturais de passistas de frevo do Compaz Leda Alves, que fica ao lado do parque, e da Nação do Maracatu Encanto do Pina.

A primeira etapa do parque, que promete ser o maior da capital pernambucana, dispõe de áreas de lazer para crianças, fontes com jatos d’água, pista de cooper e um espaço memorial dedicado ao antigo aeroclube.

De acordo com o prefeito João Campos, a construção de um parque desta magnitude numa área que era privada representa um avanço para a cidade.

“Estamos hoje diante de um dia histórico para a cidade do Recife. Começamos a inaugurar o maior e mais bonito parque da história da nossa cidade, numa área que era privada e vai ser uma grande área de convivência, com diversos equipamentos públicos para as pessoas utilizarem” disse João Campos que também valorizou a decisão de seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, de desapropriar o terreno e doar a prefeitura.

"Uma área que poderia ser vendida e incorporada inteira. Poderia ter um shopping, um supermercado, um conjunto de prédios privados. Era uma área privada. Nada disso estaria acontecendo se não fosse pela decisão de um líder chamado Eduardo Henrique Accioly Campos”, completou o gestor municipal antes de inaugurar as fontes com jatos d’água ao lado das crianças.

Próximas etapas

Durante o discurso, João Campos anunciou que a entrega da segunda etapa do Parque Governador Eduardo Campos deve ocorrer daqui a quatro meses.

A nova fase do projeto terá a primeira área oficial para a prática de parkour na cidade, quadra de areia, quadra poliesportiva, pista de caminhada, além de um espaço voltado para pumptrack para skate e patins.

No total, serão quatro etapas até a finalização do parque. A área completa será de 11,9 hectares, 1.700 árvores e mais de 500m² de mudas ornamentais, somados aos espaços esportivos, parque infantil com brinquedos, parque para pessoas com mobilidade reduzida (PMR), pista de cooper, Academia da Cidade e parcão.

A secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas, ressaltou a inauguração de mais um espaço na cidade destinado ao convívio social.

"Fazer a inauguração desse setor do parque é extremamente simbólico porque é com ele que vamos oportunizar cada vez mais espaços de convivência, de cuidado e de zelo com as pessoas. É uma responsabilidade enorme porque é o legado de Eduardo Campos. Um parque democrático, que junta mobilidade, acessibilidade e o convívio social”, afirmou.



Custo da obra

O projeto do parque foi anunciado em 2020, pelo então prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), porém, as obras começaram apenas em setembro de 2023, já sob a gestão de João Campos.

O prazo inicial de entrega da primeira etapa do parque estava programada para o segundo semestre de 2024, mas as obras sofreram atrasos.

A gestão municipal tinha como estimativa um investimento de R$ 62 milhões no projeto, mas o valor aumentou e terá um investimento total de R$ 120 milhões.

O Parque Governador Eduardo Campos faz parte de um complexo de cidadania no Pina, que somam R$ 223,2 milhões em investimentos. Entre as obras já concluídas estão os habitacionais Encanta Moça 1 e 2, o Compaz Leda Alves e a transformação de uma passarela em biblioteca pública digital.

Além das próximas fases do parque, está em construção uma nova creche para os moradores da região.

