RECIFE João Campos sanciona a criação do Dia do Influenciador Digital; saiba quando data será celebrada Projeto de Lei foi apresentado pelo vereador Joselito Ferreira

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), sancionou lei municipal que institui o Dia do Influenciador Digital na capital pernambucana. A data deverá ser celebrada anualmente em 30 de novembro.

Com a sanção de João Campos, o dia passa a fazer parte oficialmente do Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife.

Apresentado em novembro do ano passado pelo vereador Joselito Ferreira (PSB), o projeto de Lei que originou o texto sancionado pelo prefeito cita que os influenciadores têm "capacidade de inspirar e influenciar opiniões, comportamentos e manifestações de seus amigos, seguidores e leitores".

Em comunicado divulgado em suas redes sociais, o vereador Joselito Ferreira, que está em seu primeiro mandato, disse que a data é um reconhecimento e "uma forma de agradecer a todos os digital influencers por nos proporcionarem conteúdos autênticos, dicas úteis, momentos de risadas e, acima de tudo, por nos conectarem de forma única".

"Vocês têm o poder de inspirar vidas, impulsionar causas e inspirar muitas pessoas. Queremos expressar nossa gratidão por todo o esforço, dedicação e criatividade que vocês colocam em cada post, vídeo, foto ou história que compartilham", completou Joselito.

Antes de virar lei, o projeto recebeu parecer favorável de três comissões da Câmara do Recife - Legislação e Justiça; Educação, Cultura, Turismo e Esportes; e Redação.

Por que 30 de novembro?

A data foi escolhida, também cita o projeto, por um grupo de marketing de influencers na América Latina e nos Estados Unidos chamado Fluvip. O grupo instituiu essa data para homenagear e reconhecer influenciadores de todo o mundo.

