João Fonseca estaciona em 38º do ranking após frustração no Rio Open; Alcaraz dispara no topo

João Fonseca poderia estar brindando nesta segunda-feira (23) a volta ao Top 25 do Tênis, tivesse confirmado o favoritismo no Rio Open. Mas, a precoce queda na segunda rodada o fez estacionar na 38ª colocação do ranking divulgado nesta segunda-feira.

Campeão do ATP 500, o argentino Tomas Etcheverry é quem celebrou, ganhando 18 posições e ultrapassando o brasileiro.



Depois de não conseguir defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, sendo eliminado na estreia, João Fonseca caiu de 33º para 38º, mas tinha grandes chances de voltar a decolar no ranking pelo fato de não pontos somados no Rio Open de 2025.

Desta maneira, tudo o que fizesse na arena montada no Jockey Clube Brasileiro iria para sua conta. Ocorre que ele parou logo após a boa estreia diante de Thiago Monteiro, sendo surpreendido pelo saque forte do peruano Ignacio Buse, se despedindo de forma precoce na segunda rodada.



Conquistou somente 50 pontos e, com 1240, permanece em 38º. Tivesse somado os 500 do título, João Fonseca ganharia 13 posições e estaria em 25º, com 1690. Os festejos vieram do campeão Etcheverry, agora 33º com 1470. E também do semifinalista Buse, agora o 66º ao subir 25 colocações (848 pontos).



Alcaraz disparado no topo

No Top 10, com Carlos Alcaraz mais uma vez se sagrando campeão - ergueu o troféu do ATP de Doha -, a diferença para o segundo colocado, Jannik Sinner, aumentou, pela primeira vez superando os 3 mil pontos: agora é de 3.150, com o líder alcançando 13 550, diante de 10.400 do rival.



A única mudança entre os 10 melhores veio com o norte-americano Taylor Fritz ultrapassando o canadense Feliz Auger-Aliassime, que perdeu 150 na semana. Jakub Mensik, algoz de Sinner e eliminado apenas na semifinal, subiu três postos e já figura em 13º.



Confira o ranking da ATP

1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 13.550 pontos

2º - Jannik Sinner (ITA) - 10.400

3º - Novak Djokovic (SER) - 5.280

4º - Alexander Zverev (ALE) - 4.555

5º - Lorenzo Musetti (ITA) - 4.405

6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.235

7º - Taylor Fritz (EUA) - 4.220

8º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.080

9º - Ben Shelton (EUA) - 4.050

10º - Alexander Bublik (CAS) - 3.405

38º - João Fonseca (BRA) - 1.240

