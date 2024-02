João Fonseca ganha convite para jogar em Santiago após ser a sensação do Rio Open

A- A+

O tenista João Fonseca aproveitou muito bem o convite que recebeu da organização do Rio Open. Em sua segunda participação em um torneio do nível ATP, aos 17 anos e 6 meses, o carioca se tornou o mais jovem brasileiro desde Gustavo Kuerten a atingir as quartas de final de uma competição deste nível.



Tal desempenho rendeu a João Fonseca um novo convite, desta vez para atuar em Santiago. A disputa da chave principal do torneio chileno começa na segunda-feira e apresenta entre os destaques dois tenistas que foram derrotados pelo brasileiro no Jockey Club Brasileiro: o francês Arthur Fils (36º do mundo) e o chileno Cristian Garin (88º).



O brasileiro iniciou a disputa do Rio Open apenas na 655ª posição na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), colocação que não daria vaga nem na chave do qualifying do torneio em Santiago. A programação inicial de Fonseca previa treinos e retorno aos torneios da série Challenger, nível abaixo da ATP.

"A semana foi muito longa. Joguei numa intensidade muito acima do que estou habituado", afirmou o brasileiro após a eliminação diante do argentino Mariano Navonne no Rio de Janeiro. Fonseca, que deve ganhar mais de 300 posições no ranking da ATP, contou ter sentido cãibra durante o confronto com o argentino.



O jovem brasileiro vem em ascensão desde o ano passado. Venceu a chave juvenil do US Open, o quarto Grand Slam do ano, em Nova York. E fechou 2023 como número 1 entre os tenistas juvenis, o que valeu o título simbólico de "campeão mundial" da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) da temporada. Neste ano, foi convocado pela primeira vez para integrar a equipe brasileira em um confronto da Copa Davis.

