CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: João Gomes canta hit de Chico Science e divide palco com a sogra no Marco Zero Pernambucano empolgou o público na segunda noite do Carnaval no polo recifense

João Gomes foi uma das atrações da segunda noite de Carnaval no Marco Zero, no Recife, nessa sexta-feira (28).

No começo da apresentação, o pernambucano surpreendeu o público ao subir no palco cantando “A Praieira”, um clássico de Chico Science e Nação Zumbi.

“Viva Chico, Viva Pernambuco, muito obrigado Marco Zero”, publicou João Gomes em suas redes sociais após o show.

Outro destaque da noite foi quando João Gomes dividiu o palco com a sogra, Michele Souza, mãe de Ary Mirelle.

Os dois cantaram “Vira Lata”, música que o cantor gravou com Pabllo Vittar e filmou clipe no Ibura, na Zona Sul do Recife.

