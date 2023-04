Joe Biden conclui sua viagem à Irlanda na terra de seus ancestrais

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encerra uma emocionante visita à Irlanda nesta sexta-feira (14) com um passeio pelo local de peregrinação católica de Knock, antes de visitar a terra de seus ancestrais irlandeses.

Após uma visita rápida à província britânica da Irlanda do Norte na terça-feira (11) para comemorar o 25º aniversário do acordo de paz, o líder democrata de 80 anos de origem irlandesa realizou uma viagem de três dias à República da Irlanda.

Ele planeja concluir sua viagem com um discurso ao ar livre para milhares de apoiadores na Catedral de San Muredach em Ballina , no noroeste do país.

Em 1828, Edward Blewitt, antepassado de Biden, vendeu os tijolos usados na construção desta catedral católica e usou o dinheiro para financiar a posterior emigração de sua família para os Estados Unidos.

A cidade exibia com orgulho as bandeiras americanas e uma grande expectativa pela visita.

Ballina encomendou um mural de cinco metros de altura de Biden quando ele venceu a eleição presidencial de 2020, e grande parte dessa viagem parecia destinada a se preparar para sua candidatura à reeleição em 2024.

O presidente dos Estados Unidos ainda tem parentes morando na região, entre eles Joe Blewitt, um primo de terceiro grau que trabalha como encanador.

"É emocionante, é um dia de muito orgulho para a nossa família e para a Irlanda", disse Blewitt, de 43 anos, à AFP. "Ballina é muito especial para ele".

O condado circundante de Mayo é a pátria ancestral de um ramo da família Biden e o presidente planeja visitar um centro genealógico para se aprofundar no conhecimento de suas origens.

A primeira parada nesta sexta-feira para o segundo presidente católico dos Estados Unidos, depois de John Fitzgerald Kennedy, será o santuário de Knock, em Mayo, um popular local de peregrinação desde que os moradores afirmaram ter visto uma aparição da Virgem em 1879. O papa Francisco visitou o santuário em 2018.

Na quinta-feira, Biden declarou em um discurso ao Parlamento irlandês: "Aqui estou em casa".

No contexto de uma possível revanche eleitoral contra o republicano Donald Trump, o presidente democrata enfatizou o sucesso dos emigrantes irlandeses em construir uma nova vida longe de casa

Os Estados Unidos e a Irlanda se uniram "não apenas na esperança, mas na convicção de que dias melhores nos esperam", disse ele.

Em seu discurso nesta sexta-feira, ele deve falar novamente do destino compartilhado pela Irlanda e os Estados Unidos e seus valores comuns: preocupação com "dignidade" e "fé" no futuro.

Veja também

Fronteira Finlândia apresenta obras de sua futura cortina de ferro com a Rússia