"GAFE" Joe Biden confunde Emmanuel Macron com presidente francês morto A gafe de Biden foi corrigida no registro oficial da Casa Branca, que publicou a fala com o nome 'Mitterrand' riscado e substituído por 'Macron'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, protagonizou mais uma gafe em um discurso de campanha no domingo. Ele confundiu o presidente francês, Emmanuel Macron, com François Mitterrand, o ex-presidente da França que morreu em 1996. Biden estava em evento de campanha em Las Vegas, e contava uma anedota sobre uma reunião com os líderes do G7 em junho de 2021.

O presidente, de 81 anos, contou como disse na reunião na Cornualha que “a América está de volta”, o que suscitou uma resposta de “Mitterrand da Alemanha”, antes de corrigi-la para “da França”. “Mitterrand, da Alemanha – quero dizer, da França – olhou para mim e disse: 'Sabe, o que... por que... há quanto tempo você volta?' disse Biden.

A gafe de Biden foi corrigida no registro oficial da Casa Branca, que publicou seus comentários com o nome “Mitterrand” riscado e substituído por “Macron”.

“E Mitterrand (Macron), da Alemanha - quero dizer, da França olhou para mim e disse - disse: 'Você sabe, o que - por que - há quanto tempo você volta?'’, diz a transcrição oficial do discurso lida.

Biden conheceu Mitterrand em janeiro de 1988, durante uma reunião da Comissão de Assuntos Europeus, sete anos depois de se tornar presidente francês em 1981. Mitterrand foi presidente até 1995 e morreu um ano depois, aos 79 anos.

