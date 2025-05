A- A+

TUMOR Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata com metástase para os ossos; entenda a doença Tumor é a segunda principal causa de morte oncológica entre homens no Brasil

Leia também

• Trump diz estar "entristecido" pelo diagnóstico de câncer de Biden

• Gripe aviária: conheça sintomas, formas de transmissão e tratamento

• Câncer de esôfago: conheça os sintomas do tumor

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado na sexta-feira (16) com uma forma agressiva de câncer de próstata que se espalhou para os ossos, confirmou um porta-voz do democrata neste domingo (18). Biden e sua família avaliam opções de tratamento com seus médicos.

O câncer de próstata é um tipo de tumor que se desenvolve na próstata, uma glândula que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Ela fica localizada abaixo da bexiga e envolve a uretra. Sua principal função é produzir um líquido chamado de prostático, que compõe parte do sêmen, nutrindo e protegendo os espermatozoides.

Segundo o Ministério da Saúde, na maior parte dos casos, o câncer de próstata tem crescimento lento, sem manifestar sintomas. No entanto, ocasionalmente, pode se desenvolver de forma rápida. No Brasil, é o câncer mais comum entre os homens e o segundo que mais mata, atrás apenas do de pulmão, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O câncer de próstata é também considerado uma neoplasia da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos, segundo informações do Ministério da Saúde.

Já o quadro de metástase, como o de Biden, ocorre quando o caso está avançado, e as células cancerígenas se desprenderam do tumor de origem e se disseminam para outras partes do corpo, como os ossos. É uma situação mais grave e de difícil tratamento.

Fatores de risco para o câncer de próstata

Os principais fatores de risco associados ao câncer de próstata são:

Idade: o risco aumenta com o avançar da idade;

Histórico de câncer na família: homens cujo pai, avô ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, fazem parte do grupo de risco;

Sobrepeso e obesidade: estudos mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal mais elevado.

Quais são os sintomas?

Ainda, de acordo com a pasta da Saúde, na fase inicial o câncer de próstata pode não apresentar sintomas. Quando apresenta, os mais comuns são:

Dificuldade de urinar;

Demora em começar e terminar de urinar;

Sangue na urina;

Diminuição do jato de urina; e

Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

Veja também