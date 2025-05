A- A+

EX-PRESIDENTE DOS EUA Joe Biden: entenda como é o diagnóstico do câncer de próstata com metástase óssea Em geral, o diagnóstico da doença começa pela realização do exame PSA, seguido de análises complementares

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata com metástase óssea em estágio 4, o mais grave. Isso ocorre quando um câncer está em fase avançada e sai da região onde começou e atinge outras regiões do corpo.

No caso de Biden, o câncer teve início na próstata, uma glândula que fica localizada abaixo da bexiga e liga esse órgão ao orifício externo do pênis, e se espalhou para os ossos.

No Brasil, o câncer de próstata é o mais comum entre homens - atrás apenas do câncer de pele não melanoma - e o segundo que mais mata, atrás apenas do de pulmão, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca).







Segundo o Ministério da Saúde, na maior parte dos casos, o câncer de próstata tem crescimento lento, sem manifestar sintomas. No entanto, ocasionalmente, pode se desenvolver de forma rápida.

O quadro de metástase, como o de Biden, ocorre quando o caso está avançado. É uma situação mais grave e de difícil tratamento.

Como é o diagnóstico do câncer de próstata?

Em geral, o diagnóstico da doença é feito pela contagem do antígeno prostático específico no sangue do homem, pelo exame chamado PSA, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). Além dessa, outra maneira de diagnosticar o câncer de próstata é pelo exame de toque retal.

Quando o resultado de um desses exames é anormal, são necessárias análises complementares que ajudam a descartar ou confirmar o diagnóstico da doença. Em caso de confirmação, é preciso avaliar o estágio em que o tumor se encontra para definir a conduta mais adequada para o tratamento.

Estes exames podem incluir biópsia da próstata com agulha, graduação histológica, tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilografia óssea e PETScan, com base em antígeno prostático específico da membrana (PSMA).

Quais são os sintomas do câncer de próstata?

O gabinete de Biden informou que o ex-presidente apresentava sintomas urinários, o que o levou a procurar atendimento médico. De acordo com o Ministério da Saúde, na fase inicial o câncer de próstata pode não apresentar sintomas.

Quando apresenta, os mais comuns são dificuldade de urinar, demora em começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina e necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. O câncer de próstata avançado que se espalhou para os ossos pode causar também dor, fadiga e perda de peso.

Em vez disso, disse ele, o cenário mais provável é que um médico tenha feito um exame, notado um nódulo na próstata do Sr. Biden e solicitado um exame de sangue, o teste do antígeno prostático específico. O teste de PSA procura uma proteína liberada pelas células cancerígenas e pode ser acompanhado por uma ressonância magnética. O exame de sangue e a ressonância magnética teriam apontado para o câncer.

Neste momento, pacientes como o Sr. Biden e outros que desenvolvem diagnósticos de câncer de próstata metastático têm mais sorte do que pacientes do passado. Existem cerca de 10 novos tratamentos para a doença, e eles mudaram significativamente o quadro.

