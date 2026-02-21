A- A+

SAÚDE Joelhos: bebida com três ingredientes ajuda a fortalecer articulações e diminuir a dor Receita de 'leite milagroso' é feita com semente fácil de encontrar, que ajuda na saúde óssea devido à sua alta concentração de cálcio

O desgaste das articulações e a perda de mobilidade nos joelhos são preocupações constantes que surgem com o passar dos anos.

Diante desse cenário, o consumo de uma bebida caseira preparada com apenas três ingredientes — gergelim, mel e água — tem despertado o interesse da comunidade científica e de quem busca alternativas nutricionais para complementar uma dieta equilibrada.

Essa mistura, conhecida popularmente como leite de gergelim, destaca-se por sua densidade de minerais e compostos bioativos que atuam diretamente na saúde óssea e nos processos inflamatórios do corpo.

O poder mineral do gergelim

Um dos maiores atrativos do gergelim é sua capacidade de fornecer nutrientes essenciais para a estrutura dos ossos.



Segundo dados do Journal of Agricultural and Food Chemistry, componentes como fósforo, magnésio e cálcio apresentam boa biodisponibilidade quando essas sementes são processadas e ingeridas na forma líquida.





A concentração de cálcio no gergelim é notável. Em 100 g da semente podem ser encontrados até 975 mg desse mineral, uma quantidade que supera a de diversos produtos lácteos tradicionais. O cálcio é um elemento vital para a formação da hidroxiapatita, que é o componente central do tecido ósseo.

A rigidez articular costuma estar ligada ao estresse oxidativo e à inflamação crônica. Nesse sentido, o gergelim é uma das fontes mais importantes de lignanas, especificamente de sesamolina e sesamina.

Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food determinou que o consumo dessas sementes ajuda a reduzir os marcadores de estresse oxidativo na corrente sanguínea, fator que influencia os desconfortos articulares.

Por sua vez, o mel não funciona apenas como um adoçante natural, mas também fornece polifenóis e flavonoides. Pesquisas citadas na revista Oxidative Medicine and Cellular Longevity indicam que esses elementos ajudam a combater a inflamação que deteriora as cartilagens e os tecidos dos joelhos.

Além disso, o Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine documenta as propriedades antimicrobianas do mel, derivadas de sua produção natural de peróxido de hidrogênio e de seu baixo nível de pH.

Além dos joelhos, essa bebida oferece vantagens para o sistema cardiovascular e digestivo:

Regulação do colesterol: o gergelim contém fitoesteróis. Uma revisão do Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics associou sua ingestão à redução dos triglicerídeos e do colesterol LDL.

Saúde digestiva: o aporte de fibra solúvel do gergelim protege a mucosa do estômago e facilita o trânsito intestinal.

Aporte energético: o mel fornece energia imediata e um robusto perfil de antioxidantes.

Recomendações para o preparo

Para que o organismo realmente absorva os nutrientes, os especialistas sugerem bater ou triturar muito bem o gergelim; caso contrário, a semente inteira pode passar pelo sistema digestivo sem liberar suas propriedades.

Além disso, é importante que, ao misturá-lo com água, esta não ultrapasse os 40°C. De acordo com estudos da publicação Food Chemistry, o calor excessivo degrada as enzimas naturais do mel, reduzindo a eficácia da bebida.

Caso a dor persista, não se esqueça de consultar seu médico de confiança para um diagnóstico mais preciso e para atender às suas necessidades específicas.

