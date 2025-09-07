A- A+

CRIME Jogador do Náutico denuncia torcedor do Brusque por racismo após partida da Série C Igor Bolt sofreu um ataque racista por parte de um torcedor do Brusque após vitória do Náutico por 1 a 0 sobre a equipe catarinense

Após a vitória do Náutico por 1 a 0 sobre o Brusque, neste domingo (7), no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, o jogador Igor Bolt sofreu ataque racista por parte de um torcedor do time catarinense.

Por meio de redes sociais, o Clube Náutico Capibaribe divulgou uma nota de solidariedade ao atleta e informou que o agressor não apenas foi identificado como também entregue às autoridades.

O texto afirma também que Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito um boletim de ocorrência contra o torcedor.

"O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos", ressalta o clube pernambucano em trecho da nota.



Trajetória

Igor Bolt tem 24 anos e chegou para reforçar o time do Náutico em 29 de julho. O atacante tem passagens por Resende-RJ, São Bento, Grêmio Prudente, Amazonas, Vila Nova e XV de Piracicaba. Antes de chegar ao Timbu, ele estava na Ferroviária.



Leia a nota do time pernambucano na íntegra:





