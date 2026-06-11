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Copa do Mundo Jogo do Brasil na Copa: entenda direitos e etiqueta no trabalho Vai trabalhar na hora do jogo? Especialistas explicam o que pode e o que se deve evitar para não ter problemas

À medida que o país se prepara para sua 23ª Copa do Mundo, muitos brasileiros podem se perguntar como conciliar os jogos com a rotina profissional.

Embora as três partidas já divulgadas da Seleção do Brasil estejam marcadas para a noite, fora do horário comercial, parte dos trabalhadores pode querer aproveitar a ocasião para folgar ou encerrar o expediente mais cedo, enquanto quem atua no período noturno talvez busque uma forma de acompanhar a partida durante o trabalho.

Por isso, O GLOBO conversou com especialistas para entender quais direitos os funcionários podem usufruir ou não durante esse período, além de dar dicas de etiqueta sobre como se portar no ambiente de trabalho nos dias de jogos.

Posso tirar folga no dia do jogo? E sair mais cedo?

Agatha Otero, advogada trabalhista do escritório Aparecido Inácio e Pereira, explica que as empresas não possuem obrigação legal de dispensar seus empregados durante as partidas, uma vez que os jogos da Copa do Mundo não são considerados feriados nacionais. Ainda assim, por conta da importância social do evento, muitas empresas decidem reduzir a carga de trabalho.

— A definição sobre eventual flexibilização da jornada, liberação antecipada ou autorização para acompanhamento dos jogos durante o expediente fica a critério do empregador, que deve avaliar as necessidades operacionais da atividade desenvolvida — explicou a advogada.

Por isso, o empregado não pode decidir unilateralmente deixar de comparecer ao trabalho e posteriormente compensar as horas por conta própria. Além disso, a utilização de atestados médicos com o objetivo de ser liberado para assistir ao jogo pode gerar sanções disciplinares e, em situações mais graves, até mesmo a rescisão do contrato por justa causa.

Folgas e expedientes mais curtos precisam ser previamente autorizados e formalizados de acordo com as regras adotadas pela empresa, como pontua Otero:

— Embora as partidas ocorram fora do horário comercial, é possível que alguns trabalhadores desejem antecipar sua saída para evitar deslocamentos, acompanhar a preparação para os jogos ou participar de eventos relacionados à Copa. Nessas situações, a empresa poderá autorizar a saída antecipada mediante compensação posterior das horas ou utilização de banco de horas, quando aplicável.

Na visão da advogada, empresas com atividades compatíveis com o trabalho remoto podem utilizá-lo como alternativa para permitir maior flexibilidade aos trabalhadores e facilitar a organização das empresas durante os dias de jogos da Copa do Mundo. Mas é importante destacar que o home office não equivale a uma dispensa automática para assistir as partidas.

Posso assistir o jogo durante o expediente?

Pode, mas apenas em casos em que a empresa permitir. Se o empregado interromper suas atividades sem autorização, abandonar o posto de trabalho ou deixar de cumprir a jornada prevista para acompanhar uma partida, poderá ser penalizado.

Mas, nos casos em que for permitido, também é importante tomar cuidado para manter a etiqueta profissional, como explica Alexandre Lucas, especialista em Recursos Humanos e Coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Pessoas da Universidade Iguaçu (UNIG).

— Mesmo sabendo que muitos brasileiros ficam mais efusivos durante os jogos, a emoção não suspende as regras de convivência. Gritar, xingar, usar palavrões ou fazer brincadeiras ofensivas pode constranger colegas, clientes e fornecedores, além de prejudicar o clima organizacional. É possível torcer, vibrar e comemorar, mas com respeito ao ambiente e às pessoas. Até quando a empresa autoriza algum momento de descontração, o colaborador precisa lembrar que continua em um espaço profissional — explicou.

Segundo ele, o uso de vuvuzelas (cornetas) e instrumentos barulhentos só faz sentido se a empresa estiver organizando um momento específico de confraternização, em local apropriado e sem interferir no trabalho de quem precisa continuar suas atividades. Caso contrário, podem ser invasivos, inconvenientes e prejudiciais à rotina profissional.

Sobre a possibilidade de comemorar uma vitória do Brasil em ambiente de trabalho pedindo pizza ou outros tipos de comida, por exemplo, também é necessário contar com autorização, além de considerar horários, regras do espaço, limpeza, restrições alimentares, entre outros.

Posso ir para o trabalho vestindo a camisa da Seleção?

Alexandre explica que o uso da camisa da Seleção do Brasil no trabalho depende do ambiente, da política de vestimenta da empresa e da função exercida. Em locais com regras mais flexíveis, ela costuma ser permitida, desde que adequada ao contexto profissional. Já em empresas com uniforme obrigatório ou que exigem padronização visual, é preciso verificar as regras previamente.

Segundo o especialista, adereços nas cores do Brasil também podem ser usados quando autorizados e desde que não prejudiquem a segurança, a higiene, a identificação profissional ou o uso de equipamentos de proteção. Em áreas como saúde, alimentação e operação de máquinas, porém, até pequenos acessórios podem ser inadequados.

— De modo geral, a etiqueta profissional durante os jogos do Brasil se resume a três pontos: combinar antes, respeitar as regras da empresa e lembrar que a torcida não pode se sobrepor ao respeito, à segurança e à responsabilidade no trabalho — disse Lucas.

Isso também vale para quem quer decorar o ambiente de trabalho com o tema do Mundial. Nesse caso, além da autorização, é necessário se atentar a regras de segurança, circulação, normas de atendimento ao público e eventuais restrições do espaço.

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