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SOLIDARIEDADE Jogo Solidário com Frei Gilson ocorre neste domingo (26) na Arena de Pernambuco; confira detalhes Evento beneficente promete reunir ex-jogadores da Seleção Brasileira, atletas com passagem pelo futebol nacional e nomes do futebol pernambucano

O Jogo Solidário com Frei Gilson, promovido em parceria com a Comunidade Católica Obra de Maria, está marcado para ocorrer neste domingo (26) na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O momento promete reunir ex-jogadores da Seleção Brasileira, atletas que tiveram passagem pelo futebol nacional e nomes históricos do futebol pernambucano em uma partida beneficente.

Entre os participantes confirmados estão Kleberson, Edmílson, Júnior, Carlinhos Bala, Jorge Henrique, Jeferson Nascimento, Wendel, Emerson, Hudson, Lucas Severino, Leandro Guerreiro, Fernandinho, Sérgio, Flávio Guapira, Sandro, Laércio e Everton Felipe, entre outros convidados.

Os portões do estádio serão abertos às 14h. Em seguida, às 14h30, o público acompanhará um show da banda Obra de Maria.



O jogo está previsto para começar às 16h entre o Time do Frei Gilson e o Time da Federação Pernambucana de Futebol. Antes, as equipes entram em campo para cantar o hino nacional, como acontece tradicionalmente nas partidas de futebol.



Após o confronto, está marcado um momento de evangelização com a Obra de Maria. Às 18h40, Frei Gilson sobe ao palco para um show, encerrando a programação.



Toda a arrecadação do evento e das doações de alimentos será destinadas aos projetos sociais da Comunidade Obra de Maria.



Desde 1990, a Obra de Maria atua em ações de assistência social e evangelização em Pernambuco e em outras regiões do país, com o objetivo de ampliar a distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade por meio da aquisição de novos caminhões para transporte de doações.

Confira a programação do Jogo Solidário com Frei Gilson



14h - Abertura dos portões

14h30 - Show com a banda Obra de Maria

15h45 - Entrada para cantar o hino nacional

16h00 - Jogo entre Time do Frei Gilson x Time da Federação Pernambucana

18h00 - Momento de evangelização com a obra de Maria

18h40 - Show com Frei Gilson

20h00 - Encerramento



O que pode levar e não pode levar para o evento?



Está permitido levar:

Água em garrafas descartáveis (até 6 unidades de 500 mL por pessoa);



Lanches industrializados lacrados e pequenos (biscoitos, barras de cereal);



Frutas cortadas em pote adequado;



Bolsas ou mochilas até 30 x 35 cm;



Medicamentos essenciais (com receita médica, se necessário).

Não está permitido levar:

Coolers, garrafas de vidro e latas;



Embalagens plásticas herméticas e recipientes rígidos;



Capacete, bastão de selfie, vapers e drones;



Carrinhos de bebê, colchões e cobertores.

Mobilidade

Para garantir a locomoção dos passageiros até o Jogo Solidário com Frei Gilson na Arena de Pernambuco, o Metrô do Recife terá operação especial neste domingo (26).



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a Linha Centro funcionará em horário especial das 5h às 23h. Já a Linha Sul permanecerá fechada durante todo o dia.

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