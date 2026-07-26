Jogo Solidário com Frei Gilson reúne fiéis na Arena Pernambuco, neste domingo (26)

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O Jogo solidário com Frei Gilson reúne milhares de fiéis na Arena Pernambuco, neste domingo (26). O evento promovido pela Comunidade Católica Obra de Maria convidou diversos ex-jogadores que se destacaram na seleção brasileira e nos grandes clubes do futebol pernambucano, em uma partida que gira em torno da solidariedade.

Entre os jogadores convidados, Kleberson, Edmílson, Júnior, Carlinhos Bala, Jorge Henrique, Jeferson Nascimento, Wendel, Emerson, Hudson, Lucas Severino, Leandro Guerreiro, Fernandinho, Sérgio, Flávio Guapira, Sandro, Laércio e Everton Felipe.

Além da partida, nos intervalos da partida o evento promove show do Ministério Obra de Maria e da Orquestra Criança Cidadã. Encerrando a programação, um grande show de evangelização com Frei Gilson.

Os portões foram abertos às 14h e o jogo começou às 16h às 16h25.

Toda a arrecadação do evento e as doações de alimentos serão destinadas aos projetos sociais da Comunidade Obra de Maria, que atua em ações de assistência social e evangelização em Pernambuco e em outras regiões do país.

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