A- A+

Vida Saudável Jogos da Pessoa Idosa reúnem mais de mil inscritos no Recife até o dia 26 de setembro Voltado para o público de 60 anos ou mais, o evento terá programação com dez modalidades esportivas no Geraldão, na Zona Sul da cidade

Para promover prática esportiva e promoção de saúde, os Jogos da Pessoa Idosa movimentam o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, até o dia 26 de setembro.

O evento terá mais de mil participantes com idades entre 60 e 98 anos em dez modalidades esportivas como voleibol, basquete, handebol, futsal, hóquei, golfe, arco, estafeta, dominó e dama. A programação está prevista para ocorrer na quarta (17) e na quinta-feira (18), das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O público ainda poderá participar de sessões de cinema e mostras culturais nos dias 21 e 23 de setembro no Cinema São Luiz, na Boa Vista, e na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), nas Graças, respectivamente.

A iniciativa, que chega a 17ª edição com a temática “A arte em Movimento: Um palco de infinitas histórias”, teve início no último sábado (13), com cerimônia de abertura no Geraldão. Além disso, uma caminhada foi realizada no Bairro do Recife, na tarde de domingo (14).

Os jogos são realizados pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, e buscam incentivar um envelhecimento mais saudável entre as pessoas idosas para uma melhor qualidade de vida.

Confira a programação:

17 e 18/09 – Competições esportivas

Local: Geraldão, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Manhã: Voleibol, basquete, futsal, dominó e dama.

Tarde: Handebol, estafeta, hóquei, golfe e arco.

21/09 – Sessão de Cinema

Local: Cinema São Luiz, das 14h às 16h.

Exibição do filme “O Último Azul”.

23/09 – Mostra Artística Cultural

Local: Clube AABB, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Apresentações de dança, música, teatro, poesia e outras expressões culturais.

26/09 – Encerramento

Local: Clube AABB, das 15h às 18h

Com informações da assessoria.

Veja também