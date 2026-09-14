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INCLUSÃO Jogos da Pessoa Idosa reúnem 1,1 mil participantes em programação no Recife 18ª edição começa na próxima terça-feira (15) e terá atividades esportivas, culturais e de integração com 31 equipes

A 18ª edição dos Jogos da Pessoa Idosa reúne 1.090 participantes, com idades entre 60 e 100 anos, em uma programação de atividades esportivas, culturais e de integração no Recife. Promovido pela Prefeitura do Recife, o evento começa na próxima terça-feira (15), com cerimônia de abertura no Círculo Militar do Recife, na Boa Vista, das 14h às 17h.

Com o tema “Tecnologia e experiência: juntos no jogo da vida”, a edição deste ano reúne 31 equipes e pretende destacar a união entre os conhecimentos e experiências acumulados ao longo da vida e as novas possibilidades proporcionadas pela tecnologia.

“Não tem Olimpíada ou Copa do Mundo que seja melhor do que os Jogos da Pessoa Idosa do Recife. Na próxima terça-feira (15), no Círculo Militar, começaremos esse grande evento, que reúne muita gente boa e engajada para participar dos esportes. Isso mostra respeito, dignidade, participação, saúde e movimento para um público que participa de tudo o que a Prefeitura promove”, afirmou o prefeito do Recife, Victor Marques.

Após a abertura, a programação segue no dia 16, com a Mostra Artístico-Cultural, no Teatro do Parque. Nos dias 17 e 18, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, recebe as competições esportivas.

As disputas serão realizadas em 10 modalidades: vôlei, basquete, handebol, futsal, hóquei, golfe, arco, estafeta, dominó e dama.

O encerramento está marcado para o dia 22, no Clube das Pás, com a entrega de medalhas e troféus aos grupos participantes. Os cinco primeiros colocados serão homenageados com placas.

Grupos de convivência mobilizados

Para a realização dos Jogos da Pessoa Idosa 2026, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife mobilizou grupos de convivência de pessoas 60+ do município, com o objetivo de incentivar a participação social e o acesso ao lazer. Usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, equipamento gerido pela pasta, também participarão da competição.

“Os Jogos da Pessoa Idosa chegam à 18ª edição mostrando que o esporte faz parte de todas as fases da vida. O tema deste ano, ‘Tecnologia e experiência: juntos no jogo da vida’, resume bem esse espírito: valorizar a sabedoria de quem já viveu tanto, unindo isso às novidades do nosso tempo. Vamos reunir mais de mil idosos, de mais de 30 grupos do Recife, e esse número mostra a força do envelhecimento ativo na nossa cidade. É uma celebração da saúde, do bem-estar, da convivência e da autonomia por meio do esporte”, destaca o secretário de Esportes do Recife, Eduardo Mota.

“Os Jogos da Pessoa Idosa são uma oportunidade de promover saúde, lazer e convivência, mas também de fortalecer vínculos e incentivar a autonomia das pessoas 60+. Queremos estimular um envelhecimento cada vez mais ativo, com integração e qualidade de vida”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Centro de Convivência da Pessoa Idosa

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa foi inaugurado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em janeiro de 2026. O equipamento oferece cursos, oficinas, atendimentos na área de saúde, hortas e atividades socioeducativas.

O casarão que abriga as salas do Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O Parque 60+, área externa que também integra a estrutura do equipamento, funciona de domingo a domingo, das 5h30 às 20h.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (81) 99275-6195 ou pelo telefone (81) 3355-2263. O endereço é Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 750, Graças, Recife.

Programação

15/09 – Abertura

Círculo Militar do Recife, das 14h às 17h. Cerimônia de abertura da 18ª edição dos Jogos da Pessoa Idosa.

16/09 – Mostra Artístico-Cultural

Teatro do Parque, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

17 e 18/09 – Competições esportivas

Geraldão, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Disputas em vôlei, basquete, handebol, futsal, hóquei, golfe, arco, estafeta, dominó e dama.

22/09 – Encerramento

Clube das Pás, das 14h às 18h. Cerimônia de encerramento, com entrega de medalhas e troféus aos grupos participantes. Os cinco primeiros colocados serão homenageados com placas.

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