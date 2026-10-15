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PAULISTA

Jogos Municipais da Pessoa Idosa promovem integração e lazer em Paulista a partir desta quinta (15)

Abertura oficial da iniciativa acontecerá no Clube Municipal do Nobre das 14h às 17h

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Abertura oficial da iniciativa acontecerá no Clube Municipal do NobreAbertura oficial da iniciativa acontecerá no Clube Municipal do Nobre - Foto: Prefeitura de Paulista / Divulgação

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), promove nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16) os Jogos Municipais da Pessoa Idosa.

A iniciativa da prefeitura ocupa o Clube Municipal do Nobre com o objetivo valorizar a pessoa idosa, incentivar a convivência e promover momentos de lazer, integração e bem-estar.

 

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A abertura oficial ocorre nesta quinta-feira, das 14h às 17h, com apresentações das pessoas idosas atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de grupos da sociedade civil.

Já a programação da sexta-feira, começa cedo, às 8h, com aulas de dança e treinamento funcional, seguida de disputas esportivas nas modalidades de dominó, vôlei adaptado, futsal, e outras atividades, encerrando a tarde com a entrega de medalhas aos participantes.

A coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Danielle Luz, ressalta a importância da mobilização.

"Atividades como essas são feitas para valorizar a pessoa idosa e reiterar que a idade não impossibilita a participação desse público nas atividades da sociedade. Os idosos devem estar em movimento, ter momentos de socialização e serem incentivados para participar dos jogos do nosso município", afirmou.

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