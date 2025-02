A- A+

Relação internacional Cônsul-geral da Alemanha para o Nordeste, Johannes Bloos visita a Folha de Pernambuco O representante do país europeu destacou as principais ações e objetivos da Alemanha na região

O cônsul-geral da Alemanha para o Nordeste, Johannes Bloos, visitou a Folha de Pernambuco nesta terça-feira (18). Durante a conversa, o representante alemão, que está no cargo há dois anos, destacou as principais ações e objetivos do país europeu na região.

Johannes Bloos foi recebido pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor Executivo, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo, e a editora-chefe, Leusa Santos.

De acordo com o cônsul-geral da Alemanha para o Nordeste, a questão das energias renováveis e o hidrogênio verde representam as maiores possibilidades de negócios na região.

"O objetivo número um da gestão é atrair investidores alemães no domínio das energias renováveis e hidrogênio verde”, iniciou Johannes ponderando que a questão do hidrogênio verde não consegue evoluir rapidamente por falta de estrutura no mercado global.

“Infelizmente esse tema não vai funcionar até começar a ter um mercado internacional. Vamos precisar de navios, transformar o gás em amônia para realizar o transporte, instalações nos portos. Ainda não existe. Isso vai ser uma questão de, mais ou menos, cinco anos até termos um mercado internacional a funcionar", analisou Johannes durante a visita.

O hidrogênio verde, tratado como o combustível do futuro que tem o Nordeste como a área do Brasil com o maior potencial para desenvolvimento, faz parte dos planos da Alemanha para a descarbonização da sua economia no futuro próximo.

"Na Alemanha tentamos criar nossas próprias soluções de energias renováveis. Estamos investindo muito no eólico e fotovoltaico. Não temos tanta água para hidrelétrica como no Brasil, mas estamos em um bom caminho. sessenta por cento da eletricidade da Alemanha vem de fontes renováveis, enquanto o Brasil tem 90%", explicou.

"O que vamos fazer é diversificar e descarbonizar nossa economia. E para isso é preciso de hidrogênio verde, pois ainda não conhecemos outra solução para descarbonizar", completou o cônsul-geral.

Crise econômica

Ainda segundo Johannes Bloos, a descarbonização da economia seria importante para a Alemanha se recuperar da crise econômica iniciada após o início da Guerra na Ucrânia. "A crise da guerra impactou. Antes da guerra, recebíamos o gás e petróleo da Rússia, e isso acabou de um dia para o outro".

Brasileiros na Alemanha

Com a atenção voltada para todo o Nordeste, a capital pernambucana tem uma importância para o consulado por funcionar como a sede na região. O país europeu, inclusive, demanda trabalhadores brasileiros e o consulado também auxilia os interessados.

“Nós da Alemanha precisamos urgentemente de mão de obra qualificada, e o Brasil tem. Não só o Brasil, mas o Brasil também. Uma das nossas principais tarefas é ajudar as pessoas que estão pensando em trabalhar na Alemanha”.

O cônsul-geral da Alemanha para o Nordeste acredita que esse processo atualmente é facilitado. “Tem várias oportunidades, já tivemos muitas mudanças de leis e hoje em dia é bem fácil conseguir um visto para procurar um trabalho na Alemanha. Nós tentamos fazer uma propaganda favorável a essa busca", acrescentou.



