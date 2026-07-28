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SAÚDE Johnson & Johnson oferece acordo bilionário para encerrar processos sobre talco O acordo proposto pretende encerrar uma batalha judicial que a empresa enfrenta há vários anos, onde milhares de ações judiciais que alegam que seus produtos de talco provocaram câncer de ovário

O grupo farmacêutico americano Johnson & Johnson ofereceu 5,5 bilhões de dólares (28 bilhões de reais) em indenizações para encerrar dezenas de milhares de ações judiciais que alegam que seus produtos de talco provocaram câncer de ovário, informou a empresa na segunda-feira (27).

O acordo proposto pretende encerrar uma batalha judicial que a empresa enfrenta há vários anos. A J&J indicou que o acordo envolveria quase 76.000 ações, praticamente todas que ainda não foram solucionadas.

A empresa nega que seus produtos à base de talco causem câncer, mas em 2020 interrompeu a venda do produto para bebês nos Estados Unidos e no Canadá.

A vice-presidência de litígios da empresa afirmou que as ações "carecem de mérito científico".

"A resolução permite que a empresa deixe o assunto para trás e permaneça focada em sua missão de desenvolver medicamentos e dispositivos que salvam vidas", afirmou em um comunicado.

A empresa já solucionou a maioria das ações que alegam que seu talco contém resíduos de amianto, considerado um causador de câncer.

Também enfrenta uma ação apresentada em 2025 no Reino Unido por reclamações semelhantes. Segundo um escritório de advocacia que representa quase 3.000 demandantes britânicos, as reivindicações de indenização são calculadas em mais de 1 bilhão de libras (1,3 bilhão de dólares, 6,65 bilhões de reais).

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