Joice Hasselmann: veja a drástica mudança de visual nos últimos 10 anos

Em 2013, a carreira de jornalista começou a trazer notoriedade a Joice Hasselmann. Na época, aos 35 anos, ela estava com um corpo bem semelhante ao que tem hoje. No entanto, durante esses dez anos, ela passou por um processo de ganho de peso e, em 2020, iniciou uma reeducação alimentar que a fez perder 22kg.

Joice Hasselmann conta que ganhou cerca de 20kg por conta do excesso de trabalho. Em 2018, iniciou sua campanha eleitoral e foi eleita deputada federal por São Paulo. Em 2019, foi escolhida por Jair Bolsonaro para ser líder do governo no Congresso Nacional. O excesso de estresse e a falta de tempo para cuidar de si mesma culminaram num ganho de peso elevado e na perda de autoestima e saúde física e mental.

"Eu entrei em uma montanha russa de descuido comigo mesma, priorizando só o trabalho, e isso significou um aumento de 20kg na balança, momentos de estresse absurdo, momentos de depressão. Então minha saúde ficou completamente descuidada e o meu físico também. Eu me olhava e não me reconhecia mais" conta a ex-deputada ao GLOBO.

Após ser submetida a uma cirurgia de emergência em 2020, ela decidiu que era hora de voltar a cuidar de seu corpo e sua saúde. Foi então que a jornalista iniciou um processo de reeducação alimentar. Começou com uma restrição drástica — tomando apenas caldos por 40 dias. Depois, passou a incluir alimentos saudáveis no cardápio. Ela voltou a preparar a própria comida.

"Ao sair do hospital, voltei a cozinhar, a desenvolver minhas próprias receitas. Gosto muito de comida de verdade. Fui retomando alguns hábitos que eu tinha perdido" relata.

Em um ano e dois meses, ela viu o resultado: eliminou 22kg, voltou a gostar de se ver no espelho e melhorou a saúde mental e a autoestima.

"Junto com esse processo de reeducação alimentar eu venci a depressão também, e hoje me sinto um avião. Com 45 anos, tenho a disposição que eu tinha aos 18. Estou pronta para o projeto "5.0, uma máquina", para chegar aos 50 anos melhor do que aos 45."

